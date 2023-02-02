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Суд арестовал экс-замминистра обороны по делу о закупках для ВСУ – СМИ

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По данным СМИ, Шаповалова арестовали на два месяца
По данным СМИ, Шаповалова арестовали на два месяца
Фото: mil.gov.ua

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и назначил многомиллионный залог. Об этом 2 февраля "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным издания, суд избрал Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 402 млн 600 тыс. грн.

Днем ранее, 1 февраля, "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января состоялось еще одно заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.

24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку Шаповалова с должности заместителя министра. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, арест, залог, Минобороны, ВСУ, скандал, Украинская правда, суд, Вячеслав Шаповалов
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