Арахамия заявил, что часть скандалов в Минобороны могли быть инициированы РФ, и призвал СБУ при борьбе с коррупцией не мешать работе ведомства во время войны

"За последние недели в сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданны, и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом", – написал Арахамия.
Он выразил обеспокоенность тем, чтобы "в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления РФ".
Арахамия отметил, что знает много "профессиональных, патриотических и преданных Украине" людей, работающих в Министерстве обороны.
"Многие из них имеют боевой опыт с 2014 года. У многих из них прямо в кабинетах стоят кровати, потому что они живут и работают в министерстве почти круглосуточно. Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то подонки решили наживаться на войне", – написал нардеп.
Он призвал Службу безопасности Украины "внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу институции под время войны".
21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве обороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Богдан Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
В начале февраля из Минобороны после обвинений в "пророссийскости" уволился и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом. Также в госорганах США открыли горячую линию, на которую украинцы могут сообщать о возможных преступлениях, связанных с помощью Украине со стороны Запада.
В Европейской комиссии приветствовали расследование коррупционных скандалов, которые произошли в Украине в последнее время, и отметили, что от Киева ждут усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, хотя сконцентрирован на вопросах обороны и внешней политики, "видит и слышит, что говорят в обществе на разных уровнях". Он пообещал, что после изучения всех обстоятельств реакция будет и "все это будет справедливо".