Арахамия заявил, что часть скандалов в Минобороны могли быть инициированы РФ, и призвал СБУ при борьбе с коррупцией не мешать работе ведомства во время войны

Арахамия: Очень не хотелось бы, чтобы светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то отбросы решили наживаться на войне Фото: Слуга Народу / Facebook

"За последние недели в сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданны, и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом", – написал Арахамия.

Он выразил обеспокоенность тем, чтобы "в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления РФ".

Арахамия отметил, что знает много "профессиональных, патриотических и преданных Украине" людей, работающих в Министерстве обороны.

"Многие из них имеют боевой опыт с 2014 года. У многих из них прямо в кабинетах стоят кровати, потому что они живут и работают в министерстве почти круглосуточно. Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то подонки решили наживаться на войне", – написал нардеп.

Он призвал Службу безопасности Украины "внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу институции под время войны".