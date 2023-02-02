ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Миллионы в диване. СМИ показали видео обысков у бывшего замминистра обороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миронюка уволили из Минобороны в июле 2021 года
Миронюка уволили из Минобороны в июле 2021 года
Фото: defence-ua.com

2 февраля "Украинская правда" обнародовала видео, на котором показан фрагмент, как утверждается, обыска у бывшего заместителя главы Минобороны Украины Александра Миронюка.

В конце августа прошлого года издание сообщило, что представителей Минобороны Украины подозревают в присвоении $580 тыс. при закупке военной амуниции. По информации "Украинской правды", у Миронюка тогда при обыске нашли в диване 17 млн грн, $400 тыс. и €100 тыс.

Сам Миронюк утверждал, что деньги не его  их ему "одолжили". 12 сентября 2022 года их арестовал суд, но уже в ноябре арест был снят, а в декабре суд обязал полицию вернуть Миронюку деньги.

На видео, которое опубликовала "Украинская правда" сегодня, показано, как деньги, сложенные в пачки, достают из ниши дивана или кровати и складывают в кучу. 

Журналист этого издания Михаил Ткач в Facebook рассказал, что деньги постановлением следователя были определены как доказательство в производстве. Однако, по данным Ткача, сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ" о том, что деньги из дивана были не его.

"В нотариально заверенном заявлении, составленном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш", – добавил Ткач.  

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02Ffqez1wsbto2xFbWU67XttwrTDVPpiBaG5ftMkjhAbcYf6ywmdvWwMgtdi3QwWxUl

Контекст:

Миронюка Камбин уволил из Минобороны в июле 2021 года, пишет Defense Express. Он рассказывал порталу, что отвечал в министерстве за вооружение и перевооружение украинской армии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: обыск, деньги, видео, Минобороны, обыски, Михаил Ткач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Галина ГРИШИНА
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (95874)
2
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (89747)
3
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (74676)
4
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (66581)
5
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49520)
6
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (45125)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (34011) G
8
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30870)
 
 
 
 