Миллионы в диване. СМИ показали видео обысков у бывшего замминистра обороны Украины

В конце августа прошлого года издание сообщило, что представителей Минобороны Украины подозревают в присвоении $580 тыс. при закупке военной амуниции. По информации "Украинской правды", у Миронюка тогда при обыске нашли в диване 17 млн грн, $400 тыс. и €100 тыс.

Сам Миронюк утверждал, что деньги не его – их ему "одолжили". 12 сентября 2022 года их арестовал суд, но уже в ноябре арест был снят, а в декабре суд обязал полицию вернуть Миронюку деньги.

На видео, которое опубликовала "Украинская правда" сегодня, показано, как деньги, сложенные в пачки, достают из ниши дивана или кровати и складывают в кучу.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда * (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Журналист этого издания Михаил Ткач в Facebook рассказал, что деньги постановлением следователя были определены как доказательство в производстве. Однако, по данным Ткача, сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ" о том, что деньги из дивана были не его.

"В нотариально заверенном заявлении, составленном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш", – добавил Ткач.