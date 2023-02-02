Зеленский о массовых обысках и увольнениях: Плодотворный день в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину

"Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства", – отметил глава государства.

По его словам, в некоторых сферах, только меняя руководителей и внедряя институциональные изменения, можно гарантировать законность.

Он также подчеркнул, что десятки обысков были проведены в разных регионах страны, в том числе в рамках открытых уголовных производств.

"Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу по реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость – будет обеспечена. Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешние поставки для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах", – резюмировал президент.