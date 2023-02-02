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Зеленский о массовых обысках и увольнениях: Плодотворный день в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину

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Зеленский: Я благодарю всех правоохранителей, которые продемонстрировали силу права и государства
Зеленский: Я благодарю всех правоохранителей, которые продемонстрировали силу права и государства
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Массовые обыски и увольнения, которые состоялись 1 февраля, направлены против тех людей, которые пытаются ослаблять Украину во время войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ежедневном видеообращении, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства", – отметил глава государства.

По его словам, в некоторых сферах, только меняя руководителей и внедряя институциональные изменения, можно гарантировать законность.

Он также подчеркнул, что десятки обысков были проведены в разных регионах страны, в том числе в рамках открытых уголовных производств.

"Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу по реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость – будет обеспечена. Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешние поставки для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах", – резюмировал президент.

Контекст:

Сотрудники СБУ, Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности 1 февраля провели ряд обысков. В частности, у руководства столичной налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

В этот же день Кабмин сменил руководство Государственной таможенной службы. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: СБУ, таможня, обыск, расследование, Владимир Зеленский, увольнение, обыски, Бюро экономической безопасности
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