Зеленский о массовых обысках и увольнениях: Плодотворный день в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину

"Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства", – отметил глава государства.
По его словам, в некоторых сферах, только меняя руководителей и внедряя институциональные изменения, можно гарантировать законность.
Он также подчеркнул, что десятки обысков были проведены в разных регионах страны, в том числе в рамках открытых уголовных производств.
"Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу по реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость – будет обеспечена. Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешние поставки для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах", – резюмировал президент.
Сотрудники СБУ, Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности 1 февраля провели ряд обысков. В частности, у руководства столичной налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.
В этот же день Кабмин сменил руководство Государственной таможенной службы. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.