Обыски у Столара связаны с легализацией средств в интересах Медведчука и Козака – СБУ

Следствие убеждено, что компании Столара отмывали деньги для Медведчука и Козака Фото: zagittya.com.ua

"Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ". По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака [которых Верховная Рада Украины досрочно лишила мандатов 13 января 2023 года]", – сказано в релизе.

В спецслужбе отмечают, что аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и Республики Беларусь, к которым были применены санкции СНБО Украины, стран ЕС и США.

"В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками", – подчеркнули в СБУ.

В частности, добавили в спецслужбе, речь идет схемах, связанных с выкупом корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками м направлени средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.

"Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и офисах строительных компаний", – пояснили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что следственные действия проводились по ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.