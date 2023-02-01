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Обыски у Столара связаны с легализацией средств в интересах Медведчука и Козака – СБУ

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Следствие убеждено, что компании Столара отмывали деньги для Медведчука и Козака
Следствие убеждено, что компании Столара отмывали деньги для Медведчука и Козака
Фото: zagittya.com.ua

Служба безопасности Украины прокомментировала обыски, состоявшиеся 1 февраля у народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба СБУ в Facebook, не называя фамилии депутата, но обстоятельства дела указывают именно на Столара.

"Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ". По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака [которых Верховная Рада Украины досрочно лишила мандатов 13 января 2023 года]", – сказано в релизе.

В спецслужбе отмечают, что аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и Республики Беларусь, к которым были применены санкции СНБО Украины, стран ЕС и США.

"В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками", – подчеркнули в СБУ.

В частности, добавили в спецслужбе, речь идет схемах, связанных с выкупом корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками м направлени средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.

"Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и офисах строительных компаний", – пояснили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что следственные действия проводились по ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02CbPbUri8eSSPW6un9Myi8dUegnyXBx5Shdy1dWFGmfVAeZMciUPiGeQfds319JK3l

Контекст:

Про обыски у Столара, который владеет рядом строительных фирм и считается одним из крупнейших киевских застройщиков, 1 февраля утром сообщили украинские СМИ. Сам нардеп пока не прокомментировал ситуацию.

Столар – фигурант журналистского расследования "Украинской правды" "Батальон Монако" об украинских депутатах и бизнесменах, покинувших Украину во время войны.

Государственное бюро расследований сообщало, что начато досудебное расследование по факту выезда в Княжество Монако военнообязанных граждан Украины во время российской агрессии.

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