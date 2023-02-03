Лиева уволили из Минобороны Украины по его заявлению. В ведомстве подчеркнули, что никаких подтверждений его "российского паспорта" нет

"По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по собственному желанию", – говорится в сообщении.
"В связи со сведениями, распространяемыми в СМИ", в министерстве также заявили об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева паспорта РФ.
В Минобороны напомнили, что на этапе трудоустройства в министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Лиев проходил соответствующие проверки. Кроме того, СБУ проверяла Лиева в порядке, который действует во время особого периода, по вопросу доступа к государственной тайне.
"Никаких возражений от СБУ получено не было. Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", – заявили в министерстве.
В Минобороны подчеркнули, что после появления в СМИ публикаций, касающихся предыдущей деятельности Лиева и его заявлений периода 2014 года, еще в ноябре 2022 года министр обороны Алексей Резников по инициативе самого Лиева обратился в СБУ с просьбой провести дополнительную проверку чиновника с помощью полиграфа.
31 января претензии к Лиеву предъявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он, в частности, заявил о "российской принадлежности" Лиева и выразил мнение, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра".
"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем – и оккупацию полуострова. Все это – о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.
Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости" и подчеркнул, что в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне. Он рассказал, что с первых дней вторжения РФ защищал Киев, а в марте и апреле "организовал и доставил 14 тыс. тонн оружия в зоны боевых действий".
1 февраля Лиев сообщил, что подал заявление об увольнении.
2 февраля "Украинская правда", ссылаясь на источники в украинской разведке, заявила, что у Лиева якобы есть российский паспорт, выданный в 2019 году. Издание опубликовало (а позднее удалило) фото "документа", по ряду признаков являющееся подделкой. Сам Лиев также заявил, что информация о паспорте – фейк. "Российского паспорта у меня никогда не было, быть не могло и, конечно, нет", – сказал он.
3 февраля "Украинская правда" извинилась перед читателями и Лиевым. "Информация о российском паспорте Александра Лиева не получила подтверждения и не соответствует действительности", – признало издание.