Лиева уволили из Минобороны Украины по его заявлению. В ведомстве подчеркнули, что никаких подтверждений его "российского паспорта" нет

"По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по собственному желанию", – говорится в сообщении.

"В связи со сведениями, распространяемыми в СМИ", в министерстве также заявили об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Лиева паспорта РФ.

В Минобороны напомнили, что на этапе трудоустройства в министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Лиев проходил соответствующие проверки. Кроме того, СБУ проверяла Лиева в порядке, который действует во время особого периода, по вопросу доступа к государственной тайне.

"Никаких возражений от СБУ получено не было. Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", – заявили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что после появления в СМИ публикаций, касающихся предыдущей деятельности Лиева и его заявлений периода 2014 года, еще в ноябре 2022 года министр обороны Алексей Резников по инициативе самого Лиева обратился в СБУ с просьбой провести дополнительную проверку чиновника с помощью полиграфа.