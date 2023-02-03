"Украинская правда" сообщила о "российском паспорте" экс-закупщика Минобороны Лиева. Тот ответил, что это фейк

СМИ обратилось к Лиеву за комментарием, тот обратил внимание журналистов на то, что в документе его фамилия указана с ошибкой, а на фото – другой человек.

Издание отметило, что информацией о "российском паспорте" Лиев был шокирован, и обратило внимание, что на фото, которое получили журналисты, видно: в паспорте указан город рождения Москва, хотя это не так.

Лиев подчеркнул, что у него никогда не было другого гражданства, кроме украинского, и что на получение другого гражданства он документы не подавал.

Несмотря на эти обстоятельства, статья вышла. Изначально в ней были размещены фото документа, предоставленного источниками, в обновленной версии его нет.

Эти фото выложил в Facebook также журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, но сейчас его пост недоступен.

Скриншот: Mykhailo Tkach / Facebook

Лиев позже прокомментировал ситуацию, записав видеообращение. Он опубликовал его в YouTube, заявив, что информация о паспорте – фейк.

"Российского паспорта у меня никогда не было, быть не могло и, конечно, нет", – заявил Лиев. Он обвинил Ткача в хайпе. Лиев ожидает извинений от "Украинской правды".

"Ткач присоединился к хайпу, который уже навредил украинской обороноспособности. Действительно навредил. Я уволился. Я написал заявление об увольнении, и сегодняшним числом есть приказ о моем увольнении. Я попросил об этом министра. Не то чтобы я какой-то уникальный человек – человек как человек. Просто я выполнял большое количество задач, программ вел, которые нужно теперь иметь время и передать – чтобы другой человек взял и повел. Это программы важные", – сказал Лиев.

Он не стал называть все программы, сославшись на их секретность, но сообщил, что причастен к разработке программы ударных дронов. По словам Лиева, после его увольнения они будут выполнены, но замедлятся и Украина потеряет несколько недель из-за этого.

"Кто этот хайп поднял? Сложно сказать, но это уже вредит. Кроме того, это физически угрожает мне и моей семье. Я за 10 минут получил несколько угроз. Парни, которые мои побратимы – возвращаются сейчас с "передка", которые увидели фото, – они не присматриваются, правильно ли написана моя фамилия там, не присматриваются, я ли на этом фото – [мужчина на снимке] чуть-чуть похожий, но немного симпатичнее – они обещают расправиться с моей семьей. Я на них не зол. Потому что если бы действительно так случилось, что все это время мой побратим – как оказалось, гражданин России, я бы сам, возможно, его убил. И эти парни доверяют "Украинской правде". И я ей доверяю. Уважаемые журналисты, что, бляха, происходит?" – возмутился он.

Лиев назвал ситуацию "трешняком".

"Я с 2014 года доказывал – не специально доказывал, а просто реализовывал все, чтобы бороться с Россией. До 14-го года я верил, что войны между Украиной и Россией может не быть. Я думаю, что я не один в это верил", – добавил он.

Кроме того, экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин проверил серию паспорта и выяснил, что речь о подделке.

"У российских загранпаспортов есть чуть больше дюжины вариантов серийных номеров. Мы имеем дело с серийным номером 51. Путем несложных манипуляций по поиску информации мы видим, что паспорта с серией 51 выдавались и выдаются органами МИД России и консульскими учреждениями. Однако на фотографии паспорта якобы Лиева указано, что паспорт выдан МВД России", – подчеркнул Золотухин в Facebook.