Шустер: Орбан и его окружение – достаточно коррумпированная группа, она сильно завязана на Москву

После очередных скандальных заявлений Орбана о войне России против Украины Бацман отметила, что он, лидер государства, входящего в Европейский союз, говорит "ровно по методичке" президента РФ Владимира Путина. Она спросила у Шустера, как можно быть с такими странами в Евросоюзе и принимать какие-то коллективные решения.

"Ну как. Сейчас, я думаю, вот в данный момент – не время для разборок с тем же Орбаном. Но, конечно, жить очень трудно... Украина желает очень, стремится с огромным желанием в Европейский союз Ну смотрите: Европейский союз – не такая простая структура. Там все время поиск консенсуса, все время какой-то поиск нахождения общего языка. А с Орбаном найти общий язык очень-очень сложно", – отметил журналист.

Шустер уточнил, что у него нет стопроцентно достоверного подтверждения, но, по его информации, "Орбан и его окружение – это достаточно коррумпированная группа".

"Назовем ее элитой. Орбановская элита – она достаточно коррумпирована и она очень сильно завязана на Москву. И я думаю, что у Москвы, у Кремля, у ФСБ в данном случае, есть достаточно материала на такого человека, как Орбан. И я думаю, что он находится в ситуации между молотом и наковальней, по-настоящему, и вот он говорит эти вещи", – сказал Шустер.

Но, отметил он, попытка изгнать Венгрию из Европейского союза или НАТО вызовет огромный скандал, за которым все забудут про Украину "как минимум на две недели".

Журналист обратил внимание на то, что президент США Джо Байден еще с осени 2021 года, когда американцы предупреждали о возможности полномасштабного вторжения РФ в Украину, "делает все, чтобы сохранить этот союз", потому что последствия его раскола будут непредсказуемыми.

Кроме того, напомнил он, Венгрия – демократическая страна, в ней есть оппозиция, а значит, и шанс, что на следующих выборах Орбана смогут убрать от власти демократическими способами.

"Понимаете, не только Венгрия, в каждой стране есть все же пророссийское лобби. Где-то это агентура или люди, которые сидят под угрозой какого-то компромата. Они есть практически везде. В Германии самое мощное пророссийское лобби", – добавил Шустер.

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