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Шустер: Орбан и его окружение – достаточно коррумпированная группа, она сильно завязана на Москву

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Орбан находится в ситуации "между молотом и наковальней", считает журналист
Орбан находится в ситуации "между молотом и наковальней", считает журналист
Фото: EPA

Хотя политика и высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана усложняют жизнь Европейскому союзу и Украине, сейчас не время для попыток что-то радикально изменить в этом вопросе, считает украинский телеведущий Савик Шустер. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

После очередных скандальных заявлений Орбана о войне России против Украины Бацман отметила, что он, лидер государства, входящего в Европейский союз, говорит "ровно по методичке" президента РФ Владимира Путина. Она спросила у Шустера, как можно быть с такими странами в Евросоюзе и принимать какие-то коллективные решения.

"Ну как. Сейчас, я думаю, вот в данный момент – не время для разборок с тем же Орбаном. Но, конечно, жить очень трудно... Украина желает очень, стремится с огромным желанием в Европейский союз Ну смотрите: Европейский союз – не такая простая структура. Там все время поиск консенсуса, все время какой-то поиск нахождения общего языка. А с Орбаном найти общий язык очень-очень сложно", – отметил журналист.

Шустер уточнил, что у него нет стопроцентно достоверного подтверждения, но, по его информации, "Орбан и его окружение – это достаточно коррумпированная группа".

"Назовем ее элитой. Орбановская элита – она достаточно коррумпирована и она очень сильно завязана на Москву. И я думаю, что у Москвы, у Кремля, у ФСБ в данном случае, есть достаточно материала на такого человека, как Орбан. И я думаю, что он находится в ситуации между молотом и наковальней, по-настоящему, и вот он говорит эти вещи", – сказал Шустер. 

Но, отметил он, попытка изгнать Венгрию из Европейского союза или НАТО вызовет огромный скандал, за которым все забудут про Украину "как минимум на две недели".

Журналист обратил внимание на то, что президент США Джо Байден еще с осени 2021 года, когда американцы предупреждали о возможности полномасштабного вторжения РФ в Украину, "делает все, чтобы сохранить этот союз", потому что последствия его раскола будут непредсказуемыми.

Кроме того, напомнил он, Венгрия  демократическая страна, в ней есть оппозиция, а значит, и шанс, что на следующих выборах Орбана смогут убрать от власти демократическими способами.

"Понимаете, не только Венгрия, в каждой стране есть все же пророссийское лобби. Где-то это агентура или люди, которые сидят под угрозой какого-то компромата. Они есть практически везде. В Германии самое мощное пророссийское лобби", – добавил Шустер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

После этих заявлений в МИД Украины вызвали венгерского посла.

Ранее Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Орбан не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их, а также блокировал решения Евросоюза, необходимые для поддержки Киева.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, НАТО, коррупция, Джо Байден, Венгрия, Виктор Орбан, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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