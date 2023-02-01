Яценюк о заявлениях Орбана по Украине: Нельзя заниматься политической проституцией

Он отметил, что Венгрия могла бы использовать удобную логистику для поставок оружия в Украину и обучения украинских военнослужащих, однако не делает этого.
"Так какую же сторону истории тогда господин Орбан занял? Позорную страницу истории, которую начал [президент РФ] Владимир Путин? С кем тогда венгерское правительство? С Европейским союзом, выделяющим, кстати, миллиарды на Венгрию, миллиарды? С правами и свободами? С членами НАТО? Или с врагами Европейского союза, врагами НАТО и врагами Украины?" – подчеркнул Яценюк.
По его словам, он встречался с Орбаном.
"Я не знаю, насмотрелся ли он фильмов о [итальянском диктаторе Бенито] Муссолини, или начитался книг, или это попытка построить какую-то пародию путинской России или лукашенковской Беларуси на территории Европейского союза. Это недостойное поведение лидера европейской страны. И здесь не может быть иного определения. Здесь нельзя ни между капельками, нельзя заниматься политической проституцией. Потому что речь идет о жизни миллионов украинцев. Речь идет о мировой безопасности. И речь идет о том, какое твое место в истории", – резюмировал Яценюк.
В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".
После этих заявлений в МИД Украины вызвали венгерского посла.
Ранее Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.