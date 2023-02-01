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Яценюк о заявлениях Орбана по Украине: Нельзя заниматься политической проституцией

 
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Яценюк отметил, что Венгрия не поставляет оружие в Украину и не обучает украинских военнослужащих
Яценюк отметил, что Венгрия не поставляет оружие в Украину и не обучает украинских военнослужащих
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "троянским конем" в Европейском союзе и НАТО, который практически повторяет все российские нарративы. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он отметил, что Венгрия могла бы использовать удобную логистику для поставок оружия в Украину и обучения украинских военнослужащих, однако не делает этого.

"Так какую же сторону истории тогда господин Орбан занял? Позорную страницу истории, которую начал [президент РФ] Владимир Путин? С кем тогда венгерское правительство? С Европейским союзом, выделяющим, кстати, миллиарды на Венгрию, миллиарды? С правами и свободами? С членами НАТО? Или с врагами Европейского союза, врагами НАТО и врагами Украины?" – подчеркнул Яценюк.

По его словам, он встречался с Орбаном.

"Я не знаю, насмотрелся ли он фильмов о [итальянском диктаторе Бенито] Муссолини, или начитался книг, или это попытка построить какую-то пародию путинской России или лукашенковской Беларуси на территории Европейского союза. Это недостойное поведение лидера европейской страны. И здесь не может быть иного определения. Здесь нельзя ни между капельками, нельзя заниматься политической проституцией. Потому что речь идет о жизни миллионов украинцев. Речь идет о мировой безопасности. И речь идет о том, какое твое место в истории", – резюмировал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

После этих заявлений в МИД Украины вызвали венгерского посла

Ранее Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, Украина, оружие, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины
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