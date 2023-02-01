Яценюк о заявлениях Орбана по Украине: Нельзя заниматься политической проституцией

Яценюк отметил, что Венгрия не поставляет оружие в Украину и не обучает украинских военнослужащих Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Он отметил, что Венгрия могла бы использовать удобную логистику для поставок оружия в Украину и обучения украинских военнослужащих, однако не делает этого.

"Так какую же сторону истории тогда господин Орбан занял? Позорную страницу истории, которую начал [президент РФ] Владимир Путин? С кем тогда венгерское правительство? С Европейским союзом, выделяющим, кстати, миллиарды на Венгрию, миллиарды? С правами и свободами? С членами НАТО? Или с врагами Европейского союза, врагами НАТО и врагами Украины?" – подчеркнул Яценюк.

По его словам, он встречался с Орбаном.

"Я не знаю, насмотрелся ли он фильмов о [итальянском диктаторе Бенито] Муссолини, или начитался книг, или это попытка построить какую-то пародию путинской России или лукашенковской Беларуси на территории Европейского союза. Это недостойное поведение лидера европейской страны. И здесь не может быть иного определения. Здесь нельзя ни между капельками, нельзя заниматься политической проституцией. Потому что речь идет о жизни миллионов украинцев. Речь идет о мировой безопасности. И речь идет о том, какое твое место в истории", – резюмировал Яценюк.

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