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МИД Украины призвал посла Венгрии повлиять на риторику Орбана

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Орбан заявлял, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО
Орбан заявлял, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины 31 января вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

МИД выразило протест послу в связи с последними высказываниями венгерского премьера Виктора Орбана.

Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее "ничейной землей". После этих заявлений МИД и вызвали венгерского посла. 

"Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям", – говорится в сообщении. 

Ведомство призвало остановить "эту негативную тенденцию", чтобы избежать "непоправимых последствий" для отношений между странами. 

"Украина со своей стороны готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", – заявили в МИД.

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан вновь призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, дипломаты, посол
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