МИД Украины призвал посла Венгрии повлиять на риторику Орбана

Орбан заявлял, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО Фото: EPA

МИД выразило протест послу в связи с последними высказываниями венгерского премьера Виктора Орбана.

Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее "ничейной землей". После этих заявлений МИД и вызвали венгерского посла.

"Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям", – говорится в сообщении.

Ведомство призвало остановить "эту негативную тенденцию", чтобы избежать "непоправимых последствий" для отношений между странами.

"Украина со своей стороны готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", – заявили в МИД.