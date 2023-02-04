Шустер: Америка и особенно ФБР хотят правду о Коломойском

"Я думаю, что там тоже не без руки Америки. Потому что американцы, особенно Федеральное бюро расследований, хотят правду о Коломойском, потому что Коломойский нарушил ряд законов Соединенных Штатов", – сказал Шустер.
По его словам, у него складывается впечатление, что Коломойского используют в качестве наживы обществу.
"Может быть есть искренность в этой борьбе. Я это тоже не исключаю. Ну как-то мне не по себе. Иногда у меня ощущение, что его используют, как такую вот ширму, наживу... Коломойский фигурирует – значит все, что мы делаем, правильно. Коломойский – наша нажива обществу. Мы в общество бросаем это. Я думаю, когда рано или поздно мы узнаем всю историю Коломойского, президентских выборов, отношений с президентом и все остальное, картина будет немножко другой, чем она сегодня выглядит. Но вообще то, что началась борьба с людьми, которые очень сильно влияли на власть, типа Коломойского, – это положительно", – считает Шустер.
Отвечая на вопрос читателя Шустер подчеркнул, что лично он "никогда бы не работал с Коломойским".
"Потому что Коломойский постоянно обманывает. Он нас использовал. Ну, молодец. Да, переиграл, если по-восточному на это смотреть. Мы подписали с ним контракт, вышли два раза и потом он что-то получил от президента Петра Порошенко в то время, видимо, и нас убрали с эфира прямо в прямом эфире. Ну он получил что-то для себя точно. Ну мы получили для себя головную боль. Но ничего ничего страшного, видите, все в жизни проходит", – отметил Шустер.
1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в доме у Коломойского провели обыски. СБУ сообщила, что данные следственные действия проводились в рамках дела о разоблачении схем присвоения 40 млрд грн руководством "Укрнафти" и "Укртатнафти". Коломойский раньше владел акциями этих компаний.
7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укрнафти" и "Укртатнафти", принудительно отчуждены в пользу государства.
В августе 2020 года министерство юстиции США подало против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка" и утверждал, что "все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке".