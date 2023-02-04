Шустер: Америка и особенно ФБР хотят правду о Коломойском

"Я думаю, что там тоже не без руки Америки. Потому что американцы, особенно Федеральное бюро расследований, хотят правду о Коломойском, потому что Коломойский нарушил ряд законов Соединенных Штатов", – сказал Шустер.

По его словам, у него складывается впечатление, что Коломойского используют в качестве наживы обществу.

"Может быть есть искренность в этой борьбе. Я это тоже не исключаю. Ну как-то мне не по себе. Иногда у меня ощущение, что его используют, как такую вот ширму, наживу... Коломойский фигурирует – значит все, что мы делаем, правильно. Коломойский – наша нажива обществу. Мы в общество бросаем это. Я думаю, когда рано или поздно мы узнаем всю историю Коломойского, президентских выборов, отношений с президентом и все остальное, картина будет немножко другой, чем она сегодня выглядит. Но вообще то, что началась борьба с людьми, которые очень сильно влияли на власть, типа Коломойского, – это положительно", – считает Шустер.

Отвечая на вопрос читателя Шустер подчеркнул, что лично он "никогда бы не работал с Коломойским".

"Потому что Коломойский постоянно обманывает. Он нас использовал. Ну, молодец. Да, переиграл, если по-восточному на это смотреть. Мы подписали с ним контракт, вышли два раза и потом он что-то получил от президента Петра Порошенко в то время, видимо, и нас убрали с эфира прямо в прямом эфире. Ну он получил что-то для себя точно. Ну мы получили для себя головную боль. Но ничего ничего страшного, видите, все в жизни проходит", – отметил Шустер.

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