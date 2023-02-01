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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Трамп – феноменальный продавец. Он продает ложь. С другой стороны, он очень глуп

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Шустер о Трампе: Я с большой тревогой отношусь к кретинам в политике, особенно когда они собираются возглавить сверхдержаву
Шустер о Трампе: Я с большой тревогой отношусь к кретинам в политике, особенно когда они собираются возглавить сверхдержаву
Фото: Шустер online / Facebook

Экс-президент США Дональд Трамп "продает" своим избирателям идею, будто может завершить войну России против Украины за один день, но это глупое утверждение. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий и журналист Савик Шустер.

"Есть один человек, которого я считаю умным, таким... чувствительным. Вот он как-то оказался на вечере-встрече с Трампом. Это была такая закрытая встреча в поиске доноров. Это еще было до [президентских] выборов, которые он выиграл. И он мне сказал такую вещь, что Трамп – феноменальный salesman. То есть... как это перевести? – купец, продавец... Продавец он. Фантастический талантлив в этом. Только он продает всегда: он продает ложь, он продает воздух. А с другой стороны, он очень глуп", – рассказал Шустер. 

Из-за этого, по мнению телеведущего, такой Трамп может "продать" только глупую идею и единственный шаг, который он может предложить для завершения войны, – принять условия президента России Владимира Путина. 

"Вот вам политический лидер: с одной стороны, он может зажечь и продать какую-то идею, с другой стороны, он глуп, поэтому может продать только глупую идею. И когда он такое говорит, то его сторона глупости преобладает. Просто сказать: "Я за один день завершу эту войну". Это же не отражает ум человека. Ну реально, это идиотство. Закончить войну за один день – это он продает своим своим избирателям эту идею, а потом, когда реально с этим столкнется, – что он сделает? Да, он скажет: "Украина, пожалуйста, принимай условия Путина, потому что мы считаем, что в Европе войны не должно быть. Вот единственное, что он может сделать. Но это не прекратит войну за один день, потому что Украина его слушаться не будет. Я несерьезно отношусь к Трампу. Это неправильно, потому что он еще, не дай бог, выборы выиграет. Да, думаю, это маловероятно, но тем не менее с большой тревогой отношусь к кретинам в политике, особенно когда они собираются возглавить сверхдержаву", – подчеркнул Шустер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. “Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране“, – заявил он в мае 2022 года.

В июне Трамп сказал, что действия администрации президента США Джо Байдена в связи с вторжением России в Украину могут привести к новой мировой войне.

26 января он возмутился решением о передаче Украине танков. "Сначала – танки, а потом – ядерное [оружие]. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас. Это так легко сделать!" – написал Трамп.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Савик Шустер, вооружение, Дональд Трамп, политика, война России против Украины
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