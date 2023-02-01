Шустер: Трамп – феноменальный продавец. Он продает ложь. С другой стороны, он очень глуп

Шустер о Трампе: Я с большой тревогой отношусь к кретинам в политике, особенно когда они собираются возглавить сверхдержаву Фото: Шустер online / Facebook

"Есть один человек, которого я считаю умным, таким... чувствительным. Вот он как-то оказался на вечере-встрече с Трампом. Это была такая закрытая встреча в поиске доноров. Это еще было до [президентских] выборов, которые он выиграл. И он мне сказал такую вещь, что Трамп – феноменальный salesman. То есть... как это перевести? – купец, продавец... Продавец он. Фантастический талантлив в этом. Только он продает всегда: он продает ложь, он продает воздух. А с другой стороны, он очень глуп", – рассказал Шустер.

Из-за этого, по мнению телеведущего, такой Трамп может "продать" только глупую идею и единственный шаг, который он может предложить для завершения войны, – принять условия президента России Владимира Путина.

"Вот вам политический лидер: с одной стороны, он может зажечь и продать какую-то идею, с другой стороны, он глуп, поэтому может продать только глупую идею. И когда он такое говорит, то его сторона глупости преобладает. Просто сказать: "Я за один день завершу эту войну". Это же не отражает ум человека. Ну реально, это идиотство. Закончить войну за один день – это он продает своим своим избирателям эту идею, а потом, когда реально с этим столкнется, – что он сделает? Да, он скажет: "Украина, пожалуйста, принимай условия Путина, потому что мы считаем, что в Европе войны не должно быть. Вот единственное, что он может сделать. Но это не прекратит войну за один день, потому что Украина его слушаться не будет. Я несерьезно отношусь к Трампу. Это неправильно, потому что он еще, не дай бог, выборы выиграет. Да, думаю, это маловероятно, но тем не менее с большой тревогой отношусь к кретинам в политике, особенно когда они собираются возглавить сверхдержаву", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube