Meta пообещала разблокировать страницы Трампа в Facebook и Instagram

Клегг заявил, что заморозка страниц Трампа, рассчитанная на два года, была "чрезвычайным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах".
Теперь, по его словам, Meta взвесила, "остаются ли такие чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают дальнейшую блокировку", и пришла к выводу, что риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях "значительно уменьшился" .
По словам Клегга, компания решила, что ее платформы должны быть доступны для открытых, публичных и демократических дебатов. Пользователи "должны иметь возможность услышать бывшего президента США, который снова объявил о своей кандидатуре на эту должность", добавил он
"Общественность должна иметь возможность слышать, что говорят ее политики – хорошее, плохое и безобразное, – чтобы они могли сделать осознанный выбор при голосовании", – заявил представитель Meta.
В свете предыдущих блокировок экс-президенту США теперь грозит повышенное наказание за повторные нарушения, подчеркнули в компании.
"В случае, если Трамп продолжит публиковать контент, который нарушает правила, он будет удален, а его аккаунт будет заблокирован на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от тяжести нарушения", – пообещал Клегг.
Страницы Трампа удалили с Meta-платформ после беспорядков, устроенных его сторонниками в Капитолии 6 января 2021 года. Во время беспорядков политик публиковал заявления о том, что президентские выборы были якобы сфальсифицированы, а также восхвалял жестокие методы протестующих.
После событий у Капитолия Трамп с 9 января 2021 года был nакже заблокирован в Twitter – соцсеть заявила, что навсегда закрыла его аккаунт, где было 88 млн подписчиков. 20 ноября 20220 года американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил о разблокировке аккаунта, но экс-президент США отказался возвращаться в соцсеть. Политик продвигает собственную социальную сеть Truth Social, созданную Trump Media & Technology 21 февраля 2022 года.
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.
Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
В июле 2022 года Трамп заявил, что хочет снова стать президентом США, а 16 ноября официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.