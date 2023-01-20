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Суд оштрафовал Трампа на $1 млн за иск против Хиллари Клинтон

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Трамп требовал компенсации от Клинтон за обвинения в связях с Россией
Трамп требовал компенсации от Клинтон за обвинения в связях с Россией
Фото: EPA

Окружной судья США 19 января обязал бывшего президента Штатов Дональда Трампа и его адвокатов выплатить более $937 тыс. за иск против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судья Джон Миддлбрукс, отклонивший иск Трампа в сентябре, заявил, что штраф оправдан, поскольку бывший президент демонстрировал неправомерное использование судов для продвижения своих политических планов.

"Это дело никогда не должно было открываться. Его неадекватность в качестве юридического иска была очевидна с самого начала. Ни один разумный адвокат не стал бы его открывать", – написал он в постановлении.

Контекст:

Как пишет Reuters, Трамп в марте 2022 года подал в суд на Клинтон, утверждая, что она и другие демократы пытались сфальсифицировать выборы 2016 года, обвинив его кампанию в связях с Россией.

Он потребовал возмещения убытков и штрафных санкций, заявив, что понес более $24 млн убытков в виде "расходов на защиту, судебных издержек и связанных с этим расходов".

Судья Миддлбрукс закрыл дело в сентябре, назвав иск "двухсотстраничным политическим манифестом, в котором излагаются его претензии к тем, кто выступал против него".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, выборы, Хиллари Клинтон, штраф, Дональд Трамп, убытки, президент, расходы, судья, иск, суд
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