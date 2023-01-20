Суд оштрафовал Трампа на $1 млн за иск против Хиллари Клинтон

Судья Джон Миддлбрукс, отклонивший иск Трампа в сентябре, заявил, что штраф оправдан, поскольку бывший президент демонстрировал неправомерное использование судов для продвижения своих политических планов.

"Это дело никогда не должно было открываться. Его неадекватность в качестве юридического иска была очевидна с самого начала. Ни один разумный адвокат не стал бы его открывать", – написал он в постановлении.

Контекст:

Как пишет Reuters, Трамп в марте 2022 года подал в суд на Клинтон, утверждая, что она и другие демократы пытались сфальсифицировать выборы 2016 года, обвинив его кампанию в связях с Россией.

Он потребовал возмещения убытков и штрафных санкций, заявив, что понес более $24 млн убытков в виде "расходов на защиту, судебных издержек и связанных с этим расходов".

Судья Миддлбрукс закрыл дело в сентябре, назвав иск "двухсотстраничным политическим манифестом, в котором излагаются его претензии к тем, кто выступал против него".