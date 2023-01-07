Против Трампа подали иск за смерть полицейского во время штурма Капитолия с требованием компенсации в $10 млн

Иск подала бывшая партнерша полицейского Брайана Д. Сикника – Сандра Гарца. В заявлении она требует выплатить моральную компенсацию в размере $10 млн.

В своем иске Гарца, которая является представителем имущества погибшего полицейского, назвала Трампа виновным как в целом в "насилии 6 января", так и конкретно в смерти офицера Сикника. В документе она цитирует отчеты комитета Палаты представителей США, который расследовал штурм Капитолия, в котором министерству юстиции рекомендовалось привлечь экс-президента к уголовной ответственности, в частности из-за подстрекательства к восстанию.

"Ужасные события 6 января 2021 года, в том числе трагическая неправомерная смерть офицера Сикника, были прямым и предсказуемым следствием незаконных действий ответчиков", – сказано в заявлении.

Сикник стал пятой жертвой событий 6 января 2021 года, скончавшись на следующий день в больнице. Он умер от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.