Против Трампа подали иск за смерть полицейского во время штурма Капитолия с требованием компенсации в $10 млн

Иск подала бывшая партнерша полицейского Брайана Д. Сикника – Сандра Гарца. В заявлении она требует выплатить моральную компенсацию в размере $10 млн.
В своем иске Гарца, которая является представителем имущества погибшего полицейского, назвала Трампа виновным как в целом в "насилии 6 января", так и конкретно в смерти офицера Сикника. В документе она цитирует отчеты комитета Палаты представителей США, который расследовал штурм Капитолия, в котором министерству юстиции рекомендовалось привлечь экс-президента к уголовной ответственности, в частности из-за подстрекательства к восстанию.
"Ужасные события 6 января 2021 года, в том числе трагическая неправомерная смерть офицера Сикника, были прямым и предсказуемым следствием незаконных действий ответчиков", – сказано в заявлении.
Сикник стал пятой жертвой событий 6 января 2021 года, скончавшись на следующий день в больнице. Он умер от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.
Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
23 декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.