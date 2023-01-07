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Против Трампа подали иск за смерть полицейского во время штурма Капитолия с требованием компенсации в $10 млн

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В результате штурма Капитолия погибло пять человек
В результате штурма Капитолия погибло пять человек
Фото: EPA (архив)

В Федеральный окружной суд округа Колумбия 5 января поступил иск против бывшего президента США Дональда Трампа за смерть полицейского во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Копию документа опубликовало The New York Times.

Иск подала бывшая партнерша полицейского Брайана Д. Сикника – Сандра Гарца. В заявлении она требует выплатить моральную компенсацию в размере $10 млн.

В своем иске Гарца, которая является представителем имущества погибшего полицейского, назвала Трампа виновным как в целом в "насилии 6 января", так и конкретно в смерти офицера Сикника. В документе она цитирует отчеты комитета Палаты представителей США, который расследовал штурм Капитолия, в котором министерству юстиции рекомендовалось привлечь экс-президента к уголовной ответственности, в частности из-за подстрекательства к восстанию.

"Ужасные события 6 января 2021 года, в том числе трагическая неправомерная смерть офицера Сикника, были прямым и предсказуемым следствием незаконных действий ответчиков", – сказано в заявлении.

Сикник стал пятой жертвой событий 6 января 2021 года, скончавшись на следующий день в больнице. Он умер от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

23 декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

Теги: США, штурм, следствие, Дональд Трамп, отчет, суд, компенсация, капитолий
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