Комитет Когресса США назвал Трампа главной причиной беспорядков во время штурма Капитолия

В восьми главах отчета его составители описывают давление со стороны Трампа и его соратников на федеральных чиновников, законодателей и занимавшего пост вице-президента Майка Пенса с целью подтасовать результаты или иным образом нарушить закон.
Также, по словам членов комитета, Трамп "целенаправленно распространял ложные обвинения в мошенничестве, связанном с президентскими выборами 2020 года". Авторы отчета уверены, что именно эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников на насилие 6 января.
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Трамп мало что сделал, чтобы остановить своих сторонников, когда они прибегли к насилию.
В отчете также подробно описывается множество ошибок правоохранительных органов и спецслужб. В то же время комитет подчеркивает, что проблемы с безопасностью не являются основной причиной беспорядков.
"Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.
По итогам расследования комитет рекомендовал минюсту США открыть производство против Трампа по четырем статьям: препятствование официальному заседанию Конгресса, заговор в целях обмана Соединенных Штатов, ложные заявления и пособничество или подстрекательство.
Кроме того, комитет рекомендовал запретить Трампу занимать государственные должности в будущем.
Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.
В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
16 ноября Трамп официально объявил, что будет снова баллотироваться в президенты США.