Комитет Когресса США назвал Трампа главной причиной беспорядков во время штурма Капитолия

В восьми главах отчета его составители описывают давление со стороны Трампа и его соратников на федеральных чиновников, законодателей и занимавшего пост вице-президента Майка Пенса с целью подтасовать результаты или иным образом нарушить закон.

Также, по словам членов комитета, Трамп "целенаправленно распространял ложные обвинения в мошенничестве, связанном с президентскими выборами 2020 года". Авторы отчета уверены, что именно эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников на насилие 6 января.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Трамп мало что сделал, чтобы остановить своих сторонников, когда они прибегли к насилию.

В отчете также подробно описывается множество ошибок правоохранительных органов и спецслужб. В то же время комитет подчеркивает, что проблемы с безопасностью не являются основной причиной беспорядков.

"Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

По итогам расследования комитет рекомендовал минюсту США открыть производство против Трампа по четырем статьям: препятствование официальному заседанию Конгресса, заговор в целях обмана Соединенных Штатов, ложные заявления и пособничество или подстрекательство.

Кроме того, комитет рекомендовал запретить Трампу занимать государственные должности в будущем.