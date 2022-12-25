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Комитет Когресса США назвал Трампа главной причиной беспорядков во время штурма Капитолия

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Комитет рекомендовал запретить Трампу занимать государственные должности в будущем
Комитет рекомендовал запретить Трампу занимать государственные должности в будущем
Фото: EPA

Спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и 23 декабря опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий.

В восьми главах отчета его составители описывают давление со стороны Трампа и его соратников на федеральных чиновников, законодателей и занимавшего пост вице-президента Майка Пенса с целью подтасовать результаты или иным образом нарушить закон.

Также, по словам членов комитета, Трамп "целенаправленно распространял ложные обвинения в мошенничестве, связанном с президентскими выборами 2020 года". Авторы отчета уверены, что именно эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников на насилие 6 января.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Трамп мало что сделал, чтобы остановить своих сторонников, когда они прибегли к насилию.

В отчете также подробно описывается множество ошибок правоохранительных органов и спецслужб. В то же время комитет подчеркивает, что проблемы с безопасностью не являются основной причиной беспорядков.

"Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

По итогам расследования комитет рекомендовал минюсту США открыть производство против Трампа по четырем статьям: препятствование официальному заседанию Конгресса, заговор в целях обмана Соединенных Штатов, ложные заявления и пособничество или подстрекательство.

Кроме того, комитет рекомендовал запретить Трампу занимать государственные должности в будущем. 

Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

16 ноября Трамп официально объявил, что будет снова баллотироваться в президенты США.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, выборы, протесты, Джо Байден, штурм, Вашингтон, беспорядки, Дональд Трамп, расследование, капитолий
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