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В Вашингтоне мужчина въехал в ограждение Капитолия, открыл стрельбу и покончил с собой – полиция

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Инцидент произошел возле ограждения Капитолия
Инцидент произошел возле ограждения Капитолия
Фото: ЕРА

Утром 14 августа в столице Соединенных Штатов Вашингтоне мужчина застрелился после инцидента возле Капитолия. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

По версии правоохранителей, мужчина, личность которого не разглашается, на своем автомобиле врезался в барьер вокруг Капитолия. Когда машина загорелась, водитель вышел и начал стрелять в воздух.

Когда к нему приблизились полицейские, мужчина застрелился.

Сведений о том, что кто-то из стражей порядка открывал огонь, у агентства нет. О пострадавших среди них также не сообщается.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Полиция объявила, что стрелявший не похож на человека, который "преследовал какого-либо члена Конгресса", его мотив пытаются выяснить следователи.

Associated Press отмечает, что сейчас обе палаты Конгресса находятся на каникулах и в комплексе Капитолия в это время находится немного сотрудников.

Контекст:

6 января 2021 года здание Конгресса штурмовали сторонники на тот момент президента США Дональда Трампа.

2 апреля того же года случилась новая атака. Нападавший протаранил автомобиль, в котором находились сотрудники полиции Капитолия. Затем злоумышленник вышел из машины с ножом и бросился на полицейских, его застрелили. Вскоре один из находящихся в машине офицеров умер.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, полиция, Вашингтон, нападение, самоубийство, автомобиль, мужчины, капитолий
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