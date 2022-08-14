В Вашингтоне мужчина въехал в ограждение Капитолия, открыл стрельбу и покончил с собой – полиция

По версии правоохранителей, мужчина, личность которого не разглашается, на своем автомобиле врезался в барьер вокруг Капитолия. Когда машина загорелась, водитель вышел и начал стрелять в воздух.
Когда к нему приблизились полицейские, мужчина застрелился.
Сведений о том, что кто-то из стражей порядка открывал огонь, у агентства нет. О пострадавших среди них также не сообщается.
Полиция объявила, что стрелявший не похож на человека, который "преследовал какого-либо члена Конгресса", его мотив пытаются выяснить следователи.
Associated Press отмечает, что сейчас обе палаты Конгресса находятся на каникулах и в комплексе Капитолия в это время находится немного сотрудников.
6 января 2021 года здание Конгресса штурмовали сторонники на тот момент президента США Дональда Трампа.
2 апреля того же года случилась новая атака. Нападавший протаранил автомобиль, в котором находились сотрудники полиции Капитолия. Затем злоумышленник вышел из машины с ножом и бросился на полицейских, его застрелили. Вскоре один из находящихся в машине офицеров умер.