В США опубликовали налоговые декларации Трампа, который он отказывался раскрывать

В 2016-м и 2017 году Трамп заплатил только $750 налога Фото: EPA

Среди опубликованных документов – индивидуальные декларации Трампа и его жены Меланьи, а также отчеты о бизнес-структурах Трампа за 2015–2020 годы.

Associated Press, CNN и BBC проанализировали обнародованные документы. Согласно им, Трамп заплатил $642 тыс. федерального подоходного налога в 2015 году, когда он начал свою президентскую кампанию.

Однако в 2016-м и 2017 году он заплатил уже только по $750 налога. CNN объясняет такую маленькую цифру тем, что ранее Трамп заявлял о больших перенесенных убытках. Это свело на нет практически все его американские налоговые обязательства.

В 2018 году налоги Трампа составили почти $1 млн, в 2019-м – $133 тыс., а в 2020 году он вообще не заплатил ничего.

Как отмечает Associated Press, за несколько лет Трамп заплатил больше иностранных налогов, чем чистых федеральных подоходных налогов США, причем доходы были зарегистрированы в таких странах, как Азербайджан, Китай, Индия, Индонезия, Панама, Филиппины, Сент-Мартин, Турция и Арабские Эмираты.

СМИ также упоминают, что Трамп обещал перечислять все свое президентское жалование ($400 тыс. в год) на благотворительность. В первые годы президентства он так и делал – пожертвования варьировались от $500 тыс. до $1,8 млн. Однако в 2020 году Трамп вообще не сообщал о благотворительных пожертвованиях.

Документы также показывают, что Служба внутренних доходов – федеральный орган США, отвечающий за сбор налогов, – не проводила аудит Трампа в первые годы его президентства, а только начиная с 2019 года, когда демократы попытались получить доступ к его налоговым записям.

Кроме того, отчеты свидетельствуют о том, что пока Трамп находился в должности главы государства, у него были счета в иностранных банках, в том числе в Китае в 2015–2017 годах.