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В США опубликовали налоговые декларации Трампа, который он отказывался раскрывать

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В 2016-м и 2017 году Трамп заплатил только $750 налога
В 2016-м и 2017 году Трамп заплатил только $750 налога
Фото: EPA

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США 30 декабря обнародовал налоговые декларации 45-го президента страны Дональда Трампа, которые тот отказался раскрывать самостоятельно. Все эти документы опубликовало агентство Associated Press.

Среди опубликованных документов – индивидуальные декларации Трампа и его жены Меланьи, а также отчеты о бизнес-структурах Трампа за 2015–2020 годы.

Associated PressCNN и BBC проанализировали обнародованные документы. Согласно им, Трамп заплатил $642 тыс. федерального подоходного налога в 2015 году, когда он начал свою президентскую кампанию.

Однако в 2016-м и 2017 году он заплатил уже только по $750 налога. CNN объясняет такую маленькую цифру тем, что ранее Трамп заявлял о больших перенесенных убытках. Это свело на нет практически все его американские налоговые обязательства. 

В 2018 году налоги Трампа составили почти $1 млн, в 2019-м – $133 тыс., а в 2020 году он вообще не заплатил ничего.

Как отмечает Associated Press, за несколько лет Трамп заплатил больше иностранных налогов, чем чистых федеральных подоходных налогов США, причем доходы были зарегистрированы в таких странах, как Азербайджан, Китай, Индия, Индонезия, Панама, Филиппины, Сент-Мартин, Турция и Арабские Эмираты.

СМИ также упоминают, что Трамп обещал перечислять все свое президентское жалование ($400 тыс. в год) на благотворительность. В первые годы президентства он так и делал – пожертвования варьировались от $500 тыс. до $1,8 млн. Однако в 2020 году Трамп вообще не сообщал о благотворительных пожертвованиях. 

Документы также показывают, что Служба внутренних доходов – федеральный орган США, отвечающий за сбор налогов, – не проводила аудит Трампа в первые годы его президентства, а только начиная с 2019 года, когда демократы попытались получить доступ к его налоговым записям.

Кроме того, отчеты свидетельствуют о том, что пока Трамп находился в должности главы государства, у него были счета в иностранных банках, в том числе в Китае в 2015–2017 годах.

Контекст:

Формально президенты США не обязаны публиковать свою декларацию. Однако все действующие президенты США начиная с Ричарда Никсона публиковали свои налоговые отчеты ради прозрачности выборов и чтобы показать, что президент работает без конфликтов интересов и не имеет прошлых обязательств.

В отличие от прежних президентов США, Трамп отказался обнародовать свою налоговую информацию. Американские СМИ обвиняли его в том, что он годами не платил федеральный подоходный налог.

В 2019 году конгрессмены потребовали от налогового управления США опубликовать декларации Трампа и связанных с ним организаций за последние шесть лет. Адвокаты бывшего президента США пытались оспорить обнародование деклараций Трампа в судах. В итоге Верховный суд разрешил передать документы конгрессменам для дальнейшей публикации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, налоги, бизнес, пожертвование, декларация, Дональд Трамп, президент, расходы, суд
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