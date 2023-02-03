Шустер: Путин после президентства на яхте в белом костюме, рядом с ним Кабаева – я не могу это представить вообще

По мнению Шустера, Путин в любом случае не сможет вести нормальную жизнь, уйдя с поста президента РФ, сколько бы денег он ни скопил Фото: kremlin.ru

"Я не совсем понимаю, зачем Путину все эти богатства. Реально не понимаю. Он ими не сможет пользоваться по-любому. Сейчас уже ясно, что никакой жизни нормальной, если он не президент России, у него впереди нет. Либо он будет осужден как военный преступник, либо ему придется куда-нибудь бежать в страну, которая его примет – не знаю, какая", – убежден Шустер.

У телеведущего президент, который во время правления страной занят накоплением огромного состояния, вызывает удивление как явление.

"Что может делать Путин с этими своими яхтами, дворцом. Что может делать президент? Это же просто нонсенс", – считает он.

Шустер также прокомментировал версию, что российский бизнесмен Евгений Пригожин с помощью принадлежащей ему частной военной компании "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки.

"Что касается Пригожина, он этим уже занимается достаточно давно. Для Путина, не для Путина, но то, что он занимается и золотом, и налом [известно]. Его люди не просто так в Африке, этому же есть причины", – полагает телеведущий.

Он допустил, что если президент, как в 2014 году возглавлявший Украину Виктор Янукович, бежит из страны, то "грузовичок с налом может не помешать", особенно в такой стране, как Россия.

"Но Путин бежать не собирается. Вот [lдопустим] заканчивается его президентский срок... Во-первых, он не хочет, чтобы его президентский срок заканчивался. Он будет президентом до 2036 года, если доживет. Но представить себе: Путин после президентства на яхте в белом костюме, рядом с ним Кабаева… я не могу это представить", – сказал Шустер.

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