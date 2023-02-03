ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Путин после президентства на яхте в белом костюме, рядом с ним Кабаева – я не могу это представить вообще

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По мнению Шустера, Путин в любом случае не сможет вести нормальную жизнь, уйдя с поста президента РФ, сколько бы денег он ни скопил
По мнению Шустера, Путин в любом случае не сможет вести нормальную жизнь, уйдя с поста президента РФ, сколько бы денег он ни скопил
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"Я не совсем понимаю, зачем Путину все эти богатства. Реально не понимаю. Он ими не сможет пользоваться по-любому. Сейчас уже ясно, что никакой жизни нормальной, если он не президент России, у него впереди нет. Либо он будет осужден как военный преступник, либо ему придется куда-нибудь бежать в страну, которая его примет – не знаю, какая", – убежден Шустер.

У телеведущего президент, который во время правления страной занят накоплением огромного состояния, вызывает удивление как явление.

"Что может делать Путин с этими своими яхтами, дворцом. Что может делать президент? Это же просто нонсенс", – считает он.

Шустер также прокомментировал версию, что российский бизнесмен Евгений Пригожин с помощью принадлежащей ему частной военной компании "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки.

"Что касается Пригожина, он этим уже занимается достаточно давно. Для Путина, не для Путина, но то, что он занимается и золотом, и налом [известно]. Его люди не просто так в Африке, этому же есть причины", – полагает телеведущий.

Он допустил, что если президент, как в 2014 году возглавлявший Украину Виктор Янукович, бежит из страны, то "грузовичок с налом может не помешать", особенно в такой стране, как Россия.

"Но Путин бежать не собирается. Вот [lдопустим] заканчивается его президентский срок... Во-первых, он не хочет, чтобы его президентский срок заканчивался. Он будет президентом до 2036 года, если доживет. Но представить себе: Путин после президентства на яхте в белом костюме, рядом с ним Кабаева… я не могу это представить", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Медведев. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Шустер ранее допускал, что Путина в России могут убить. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Африка, Кремль, Алина Кабаева, Алеся Бацман, война России против Украины, Иосиф Пригожин, президент, интервью, власть, Евгений Пригожин, будущее, богатство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
Салем: Русскому языку остался где-то год и его вообще не будет
Салем: Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет
Галина ГРИШИНА
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (85670)
2
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (78040)
3
Квиткова снялась топлес на пляже (30639)
4
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (24583)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (22637)
6
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (22266)
7
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад (15257)
8
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя (14558)
 
 
 
 