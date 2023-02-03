Шустер: Путин после президентства на яхте в белом костюме, рядом с ним Кабаева – я не могу это представить вообще

"Я не совсем понимаю, зачем Путину все эти богатства. Реально не понимаю. Он ими не сможет пользоваться по-любому. Сейчас уже ясно, что никакой жизни нормальной, если он не президент России, у него впереди нет. Либо он будет осужден как военный преступник, либо ему придется куда-нибудь бежать в страну, которая его примет – не знаю, какая", – убежден Шустер.
У телеведущего президент, который во время правления страной занят накоплением огромного состояния, вызывает удивление как явление.
"Что может делать Путин с этими своими яхтами, дворцом. Что может делать президент? Это же просто нонсенс", – считает он.
Шустер также прокомментировал версию, что российский бизнесмен Евгений Пригожин с помощью принадлежащей ему частной военной компании "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки.
"Что касается Пригожина, он этим уже занимается достаточно давно. Для Путина, не для Путина, но то, что он занимается и золотом, и налом [известно]. Его люди не просто так в Африке, этому же есть причины", – полагает телеведущий.
Он допустил, что если президент, как в 2014 году возглавлявший Украину Виктор Янукович, бежит из страны, то "грузовичок с налом может не помешать", особенно в такой стране, как Россия.
"Но Путин бежать не собирается. Вот [lдопустим] заканчивается его президентский срок... Во-первых, он не хочет, чтобы его президентский срок заканчивался. Он будет президентом до 2036 года, если доживет. Но представить себе: Путин после президентства на яхте в белом костюме, рядом с ним Кабаева… я не могу это представить", – сказал Шустер.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Медведев. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Шустер ранее допускал, что Путина в России могут убить. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.