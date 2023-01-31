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Фейгин: Есть версия, что слитки и огромные деньги Путина якобы закапывают в ЦАР. Есть якобы даже огромные дома с наличкой во Франции

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Фейгин: Я о таком слышал. Проверить сложно, допустить могу
Фейгин: Я о таком слышал. Проверить сложно, допустить могу
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Российский юрист и блогер Марк Фегин допускает, что ценности и наличные деньги президента России Владимира Путина размещают за границей, в том числе в странах Африки. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Так Фейгин прокомментировал информацию о том, что вывод этих средств поручили Евгению Пригожину – основателю частной военной компании "Вагнер", российскому бизнесмену, известному также как "повар Путина". 

По мнению юриста, у главы Кремля есть такие ценности. "У Путина есть все и везде, если отвечать самым точным образом", – отметил Фейтин. 

"Кому принадлежат эти поля?" – "Маркизу Карабасу". Кот в сапогах впереди говорит: "Говорите, что вы на маркиза Карабаса работаете". Вся Россия принадлежит Путину. Все, что там есть, – все его. Почему? Потому что все берет силой. Взял уже давно силой. Может ли он размещать? Ну конечно, они размещали. И конечно, у них масса всякого рода авуаров, резервов. Несмотря на то, что за ними гоняются, их выявляют – где-то публично, где-то тайно его пытается Запад лишить этих активов. Ну как? "Было ваше – стало наше". В том числе и поэтому. "Где у тебя? Какие активы?" – "У меня было 5 млрд". – "У тебя нет 5 млрд и никогда их не было". – "Ну как же? Я на Васю оформил, на Петю, на Джона". – "Нет. Ничего нет. Было – и теперь сплыло". Поэтому, с этой точки зрения, тайные деньги – это деньги не твои, вот чтобы было понятно. Все, что не оформлено, – значит, не твое. Чье? Ничье. Того, кто первый дотянулся", – добавил юрист. 

Он также прокомментировал возможность того, что вывозом ценностей занимается Пригожин. 

"Что касается Пригожина. Ну, знаете, конечно, можно поручить кому-то заниматься вывозом денег, хотя я думаю, у Пригожина и собственные средства есть. Может быть, несопоставимые, конечно, с Путиным, но поручать ему что-то прятать... Я слышал о версии, что и слитки, и якобы даже огромные деньги закапывают и в ЦАР – Центральноафриканской Республике. Есть якобы даже огромные дома во Франции, где находится наличка. Естественно, валюта иностранная. Я, конечно, о таком слышал. Проверить сложно, допустить могу", – отметил Фейгин. 

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, валюта, граница, Марк Фейгин, ЦАР, активы, наличные деньги
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