Фейгин: Думаю, у Путина есть оперативные двойники

"Я думаю, двойники есть, но все-таки это оперативные двойники. Не двойники, которые выходят к людям и потом говорят: "О! А этот веселенький сегодня". Или: "А этот сегодня на лыжах катается или на коньках". Или, там, удмурт, как у нас говорят... Ну как-то вот выдумывают какие-то такие образы за этих двойников или что-то... Ну, клички дают наблюдатели", – сказал Фейгин.

Он вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который 19 января заявил в контексте возможных мирных переговоров, что "не совсем понимает, с кем говорить и о чем", и "не до конца понимает", что Путин жив.

"Мне кажется, со стороны Зеленского все-таки это был некий троллинг. Такой, знаете: провокативный, откровенный. А что все-таки есть в этом содержании? Ведь Путин же, действительно, реально уже один, изолирован абсолютно. Он ни с кем не встречается. Посмотрите: он проводит видеоконференции, по видео-конференц-связи встречается с председателем правительства, с Советом безопасности, якобы со вдовами, матерями... Там какие-то сидят ФСОшные тети. То ли на хромакей снимают, то ли совмещают. В общем, никто ничего не понимает. Он превратил свою жизнь в некий аватар – действия аватара. То есть он в бункере – где он, что он? Понимаете? Это все отражение отсутствия любой коммуникации тактильной", – сказал блогер.

Он отметил, что никому не придет в голову проверять, живой ли Зеленский: он ездит в разные города, на фронт, встречается с людьми, а Путина в подобных местах уже давно никто не видел.

"И вот тут, конечно, возникает вопрос: а кто управляет страной и кто принимает решения, если этот человек не встречается ни со своим народом, ни со своими военными, ни с какими-то значимым кругом людей, которые могут сказать, это он или не он?.. Никто не знает, кто принимает решения: Путин лично, его двойники или окружение. И тут, мне кажется, он очень точен – Зеленский. Потому что образно он передает это так, что, значит, мы имеем дело с некой проекцией, а не с самим Путиным. Потому что человек, который ни с кем не находится в коммуникации полноценной, не может считаться в полном смысле президентом. Это диктатор, который закупорен, закапсулирован, где-то спрятавшийся, который принимает самые чудовищные решения об убийствах огромного числа людей: чужих и своих. Вот о чем речь", – резюмировал Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



