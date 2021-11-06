Лукашенко снял маску в больнице для пациентов с COVID-19, чтобы доказать, что он не "двойник". Видео

"Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит", – сказал Лукашенко. "Нас, пенсионеров, этим не возьмешь", – заверила в ответ пациентка и пожала Лукашенко руку.
Политик также побывал в палате выздоравливающих пациентов, с которыми общался со спущенной на подбородок маской.
В конце октября при посещении больницы в Гродненской области Лукашенко заявил, что никогда не был против ношения масок, но "культура их использования есть только у врачей" и "заставлять граждан носить маски не надо", сообщала его пресс-служба. Он также выступил против обязательный вакцинации против коронавируса.
"Вы доказали на практике: провакцинировался – меньше болеешь, а если заболел, жить будешь, вылечим... Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", – заявил Лукашенко.
9 октября в Беларуси ввели масочный режим, но уже в конце месяца, после критики Лукашенко, минздрав отменил штрафы за его несоблюдение.
В начале эпидемии коронавируса Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, "коронапсихозом". Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: "Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?"
Летом 2020 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Он считает, что ее "подкинули".
Весной 2021 года Лукашенко заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса и никогда не прививался от гриппа.
В октябре Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать "лекарством от онкологических заболеваний".
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси зафиксировали 612 тыс. случаев COVID-19, умерло от болезни 4,7 тыс. человек.
Врач реанимации Витебской больницы скорой помощи Ростислав Савицкий сообщил в интервью "Настоящему времени" 25 октября, что официальные данные в стране занижены в разы. "У нас подается официальная статистика – где-то в районе 16-17 смертей за сутки. Однако могу говорить, что только по нашей больнице сейчас среднее число смертей за сутки около 10", – сказал он.