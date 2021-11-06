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Лукашенко снял маску в больнице для пациентов с COVID-19, чтобы доказать, что он не "двойник". Видео

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Лукашенко: Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит
Лукашенко: Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит
Скриншот: Пул Первого / Telegram

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко спустил с лица респиратор в "красной" зоне больницы в городе Орша, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, чтобы показать, что он "настоящий". Видео опубликовал связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

"Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит", – сказал Лукашенко. "Нас, пенсионеров, этим не возьмешь", – заверила в ответ пациентка и пожала Лукашенко руку.

Политик также побывал в палате выздоравливающих пациентов, с которыми общался со спущенной на подбородок маской.

В конце октября при посещении больницы в Гродненской области Лукашенко заявил, что никогда не был против ношения масок, но "культура их использования есть только у врачей" и "заставлять граждан носить маски не надо", сообщала его пресс-служба. Он также выступил против обязательный вакцинации против коронавируса.

"Вы доказали на практике: провакцинировался – меньше болеешь, а если заболел, жить будешь, вылечим... Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", – заявил Лукашенко.

9 октября в Беларуси ввели масочный режим, но уже в конце месяца, после критики Лукашенко, минздрав отменил штрафы за его несоблюдение.

Контекст:

В начале эпидемии коронавируса Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, "коронапсихозом". Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: "Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?"

Летом 2020 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Он считает, что ее "подкинули".

Весной 2021 года Лукашенко заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса и никогда не прививался от гриппа.

В октябре Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать "лекарством от онкологических заболеваний".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси зафиксировали 612 тыс. случаев COVID-19, умерло от болезни 4,7 тыс. человек.

Врач реанимации Витебской больницы скорой помощи Ростислав Савицкий сообщил в интервью "Настоящему времени" 25 октября, что официальные данные в стране занижены в разы. "У нас подается официальная статистика – где-то в районе 16-17 смертей за сутки. Однако могу говорить, что только по нашей больнице сейчас среднее число смертей за сутки около 10", – сказал он.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, эпидемия, двойник, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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