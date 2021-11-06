Лукашенко снял маску в больнице для пациентов с COVID-19, чтобы доказать, что он не "двойник". Видео

Лукашенко: Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит Скриншот: Пул Первого / Telegram

"Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит", – сказал Лукашенко. "Нас, пенсионеров, этим не возьмешь", – заверила в ответ пациентка и пожала Лукашенко руку.

Политик также побывал в палате выздоравливающих пациентов, с которыми общался со спущенной на подбородок маской.

В конце октября при посещении больницы в Гродненской области Лукашенко заявил, что никогда не был против ношения масок, но "культура их использования есть только у врачей" и "заставлять граждан носить маски не надо", сообщала его пресс-служба. Он также выступил против обязательный вакцинации против коронавируса.

"Вы доказали на практике: провакцинировался – меньше болеешь, а если заболел, жить будешь, вылечим... Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", – заявил Лукашенко.

9 октября в Беларуси ввели масочный режим, но уже в конце месяца, после критики Лукашенко, минздрав отменил штрафы за его несоблюдение.