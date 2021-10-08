"Когда мы положим вас в реанимацию, отдадим жене телефон, и она вычислит всех любовниц". Главный санврач Херсонской области призвал вакцинироваться

Ромаскевич: Рядом со мной живут миллионы Дунканов Маклаудов Фото: Юрий Ромаскевич / Facebook

"Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", – говорится в опубликованном им 8 октября посте.

"Тридцать лет был уверен, что живу в Украине! Ошибался! Я живу в Шотландии! В маршрутках и магазинах, в театрах и развлекательных центрах, офисах и парикмахерских, в ресторанах и других местах рядом со мной живут миллионы Дунканов Маклаудов (герой фильма "Горец" . – "ГОРДОН")!" – писал Ромаскевич 5 октября.

Он призвал "бессмертных" носить маски, избегать мест массовых собраний и вакцинироваться, подчеркнув, что медики "истощены и измучены спасением жизней".

По информации главного санврача Херсонской области, регион по темпам роста заболеваемости и уровню госпитализации уже вскоре может быть отнесен к "красной" зоне. Он подчеркнул, что врачей, особенно анестезиологов, не хватает насколько, что нужна помощь даже уже вышедших на пенсию специалистов.