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"Когда мы положим вас в реанимацию, отдадим жене телефон, и она вычислит всех любовниц". Главный санврач Херсонской области призвал вакцинироваться

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Ромаскевич: Рядом со мной живут миллионы Дунканов Маклаудов
Ромаскевич: Рядом со мной живут миллионы Дунканов Маклаудов
Фото: Юрий Ромаскевич / Facebook

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса. Он опубликовал несколько креативных постов в Facebook.

"Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", – говорится в опубликованном им 8 октября посте. 

https://www.facebook.com/centersportmed/posts/4457281584357620

"Тридцать лет был уверен, что живу в Украине! Ошибался! Я живу в Шотландии! В маршрутках и магазинах, в театрах и развлекательных центрах, офисах и парикмахерских, в ресторанах и других местах рядом со мной живут миллионы Дунканов Маклаудов (герой фильма "Горец" . – "ГОРДОН")!" – писал Ромаскевич 5 октября.

Он призвал "бессмертных" носить маски, избегать мест массовых собраний и вакцинироваться, подчеркнув, что медики "истощены и измучены спасением жизней". 

https://www.facebook.com/centersportmed/posts/4447912731961172

По информации главного санврача Херсонской области, регион по темпам роста заболеваемости и уровню госпитализации уже вскоре может быть отнесен к "красной" зоне. Он подчеркнул, что врачей, особенно анестезиологов, не хватает насколько, что нужна помощь даже уже вышедших на пенсию специалистов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 8 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 58 тыс. человек. 13 областей Украины, в том числе Херсонская, соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, сейчас показатель превышает 15 тыс. 

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Херсонская область, вакцинация, медики, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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