"Когда мы положим вас в реанимацию, отдадим жене телефон, и она вычислит всех любовниц". Главный санврач Херсонской области призвал вакцинироваться

"Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", – говорится в опубликованном им 8 октября посте.
"Тридцать лет был уверен, что живу в Украине! Ошибался! Я живу в Шотландии! В маршрутках и магазинах, в театрах и развлекательных центрах, офисах и парикмахерских, в ресторанах и других местах рядом со мной живут миллионы Дунканов Маклаудов (герой фильма "Горец" . – "ГОРДОН")!" – писал Ромаскевич 5 октября.
Он призвал "бессмертных" носить маски, избегать мест массовых собраний и вакцинироваться, подчеркнув, что медики "истощены и измучены спасением жизней".
По информации главного санврача Херсонской области, регион по темпам роста заболеваемости и уровню госпитализации уже вскоре может быть отнесен к "красной" зоне. Он подчеркнул, что врачей, особенно анестезиологов, не хватает насколько, что нужна помощь даже уже вышедших на пенсию специалистов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 8 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 58 тыс. человек. 13 областей Украины, в том числе Херсонская, соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, сейчас показатель превышает 15 тыс.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.