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Буданов: Настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос

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По данным Буданова, Путин (на фото) неизлечимо болен раком
По данным Буданова, Путин (на фото) неизлечимо болен раком
Фото: ЕРА

У президента РФ Владимира Путина есть несколько двойников. Об этом в опубликованном 31 января интервью The Washington Post заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос", – отметил начальник ГУР.

По его данным, президент РФ неизлечимо болен раком.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что сомневается в том, что Путин еще жив.

СМИ неоднократно сообщали, что у Путина проблемы со здоровьем, якобы у него онкологическое заболевание. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что со здоровьем у российского президента "все нормально".

Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ Буданов рассказал в октябре 2022 года. Также Буданов говорил о двойниках Путина в августе.

По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле прошлого года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, разведка, двойник, власть, Кирилл Буданов
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