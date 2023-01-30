  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе

"Люся вышла фиктивным браком за какого-то рядового кагэбэшника по фамилии Очеретный. И она стала Люсей Очеретной, – рассказал Фейгин. – Думаю, она просто договорилась с Путиным, что так будет лучше, и он согласился. Они же как бы не жили уже к тому моменту лет 25. То есть они с конца 90-х не жили вместе. И я думаю, что по согласованию они это все сделали. Ну, может быть, его бы и устраивало, чтобы она числилась его женой, а он вел свой образ жизни, но она сама, как известно, возмутилась и сказала: "Я так больше не могу". Ну что? Ее не прибьешь же. Понимаете? Ну хочет – и хочет. Тем более надо отдать должное: он как-то легче к этому относится. Другой, как Отелло, из ревности взял бы... Как вы говорите? Операция "Шекспир"? Взял бы и зарезал мавр Дездемону. А он – нет. Он так сказал: "Ну вот иди к Очеретному".
В ответ Бацман заметила, что Путин теперь отыгрывается на украинцах.
"У него злодейство с масштабом. Он не по мелочи работает, не по ерунде, а он – если убивать, то сразу сотнями тысяч. А чего мелочиться? Понимаете?" – согласился Фейгин.
Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Полный текст интервью
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
В 2016 году "Собеседник" сообщил, что бывшая первая леди теперь носит фамилию Очеретная, выйдя замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного.
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году, когда президент РФ еще находился в официальном браке. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия". СМИ отметили, что Елизавета "феноменально" похожа на Путина.
В 2016-м на очередной вопрос о личной жизни Путин ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".