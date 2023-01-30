  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе

"Люся вышла фиктивным браком за какого-то рядового кагэбэшника по фамилии Очеретный. И она стала Люсей Очеретной, – рассказал Фейгин. – Думаю, она просто договорилась с Путиным, что так будет лучше, и он согласился. Они же как бы не жили уже к тому моменту лет 25. То есть они с конца 90-х не жили вместе. И я думаю, что по согласованию они это все сделали. Ну, может быть, его бы и устраивало, чтобы она числилась его женой, а он вел свой образ жизни, но она сама, как известно, возмутилась и сказала: "Я так больше не могу". Ну что? Ее не прибьешь же. Понимаете? Ну хочет – и хочет. Тем более надо отдать должное: он как-то легче к этому относится. Другой, как Отелло, из ревности взял бы... Как вы говорите? Операция "Шекспир"? Взял бы и зарезал мавр Дездемону. А он – нет. Он так сказал: "Ну вот иди к Очеретному".

В ответ Бацман заметила, что Путин теперь отыгрывается на украинцах.

"У него злодейство с масштабом. Он не по мелочи работает, не по ерунде, а он – если убивать, то сразу сотнями тысяч. А чего мелочиться? Понимаете?" – согласился Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube