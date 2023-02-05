Невзоров: Буданов ваш прекрасен, и разведка украинская, наверное, сейчас №1 после "Моссада"

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сообщил, что у Путина есть несколько двойников и "настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос".

"Буданов ваш прекрасен. И разведка украинская, действительно, наверное, номер один сейчас после [израильского] "Моссада". Да, да, да... Но вы еще молоды", – заявил Невзоров.

По его словам, "то количество злости и то количество талантливости и несгибаемости есть для того, чтобы стать и самой лучшей разведкой в мире".

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