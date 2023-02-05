Невзоров: Мы имеем косвенные признаки серьезного путинского страха

"Мы имеем косвенные признаки серьезного путинского страха. И эти косвенные признаки... Знаешь, как в астрофизике: порой наличие космического тела мы определяем не по тому, что мы его видим в различные телескопы, а по тому, что это космическое тело влияет на орбиты других планет. И это довольно точные наблюдения", – сказал Невзоров
Он отметил, что воевать в Украину Россия посылает "только жалкие ошметки от Росгвардии и очень жалкие части полиции".
"Ну как "жалкие"? Это в основном опера, которые работали на земле, которые представляют наибольшую ценность, которые всю жизнь специализировались по уголовке. И вот туда их забросили", – сказал он.
В то же время силовиков, "надрессированных лупить дубинками", оставили "ждать своего часа", считает он.
"Полмиллиона бугаев, абсолютно лиссэнцефальных (это значит – гладкий мозг, лишенный каких бы то ни было извилин), выкормленных тупых кабанчиков, которые надрессированы лупить дубинками, никто не трогает и никто никуда не посылает. И вот эти – заточенные на избиение детей и безоружных студенток – они в абсолютной неприкосновенности и ждут своего часа. Возможно", – сказал Невзоров.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.