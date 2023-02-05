Невзоров: Мы имеем косвенные признаки серьезного путинского страха

"Мы имеем косвенные признаки серьезного путинского страха. И эти косвенные признаки... Знаешь, как в астрофизике: порой наличие космического тела мы определяем не по тому, что мы его видим в различные телескопы, а по тому, что это космическое тело влияет на орбиты других планет. И это довольно точные наблюдения", – сказал Невзоров

Он отметил, что воевать в Украину Россия посылает "только жалкие ошметки от Росгвардии и очень жалкие части полиции".

"Ну как "жалкие"? Это в основном опера, которые работали на земле, которые представляют наибольшую ценность, которые всю жизнь специализировались по уголовке. И вот туда их забросили", – сказал он.

В то же время силовиков, "надрессированных лупить дубинками", оставили "ждать своего часа", считает он.

"Полмиллиона бугаев, абсолютно лиссэнцефальных (это значит – гладкий мозг, лишенный каких бы то ни было извилин), выкормленных тупых кабанчиков, которые надрессированы лупить дубинками, никто не трогает и никто никуда не посылает. И вот эти – заточенные на избиение детей и безоружных студенток – они в абсолютной неприкосновенности и ждут своего часа. Возможно", – сказал Невзоров.

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