Невзоров после приговора заявил, что не планирует возвращаться в Россию, но и в Украине его за своего не принимают

Невзоров освоился в Европе и не собирается возвращаться в Россию, где его ждет колония Фото: Невзоров / Instagram

"Возвращаться я не планирую, абсолютно", – ответил Невзоров на вопрос, где он планирует провести ближайшие весь-девять лет.

Он добавил, что очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли в себе сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им "абсолютно оскверненной".

"И у меня такое же ощущение и от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь [в эмиграции], научился жить и зарабатывать", – признался публицист.

Он назвал себя "существом без национальности и страны".

"У меня есть украинский паспорт и очень горжусь им. Но в Украине меня все равно за своего не принимают, они ценят меня как союзника, как друга, как рыцаря, который воюет за Украину, но до конца меня не принимают. Поэтому я такой "Иван, не помнящий родства", – поделился Невзоров.

Публицист считает, что режим президента РФ Владимира Путина культивирует худшие качества российского населения.

"Стукачество, как и фашизм, есть абсолютно во всех людях. Человек – вообще довольно мерзкая тварь в силу своей сложной эволюционной судьбы. Задача любой цивилизованной власти – не выпустить на свободу это худшее качество граждан", – убежден он.

Когда власть прибегает к этому сознательно – это преступление против человечества, полагает журналист.

"Путин сделал это, потому что его диктатура может базироваться только на грязи, крови и доносах", – резюмирует Невзоров.

Суд в Москве 1 февраля заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии. Обвинение запрашивало для него девять лет лишения свободы. Приговор вынесен по делу о "фейках" против российской армии – за пост Невзорова об обстреле Россией роддома в Мариуполе Донецкой области (сейчас город находится под оккупацией РФ).