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Невзоров после приговора заявил, что не планирует возвращаться в Россию, но и в Украине его за своего не принимают

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Невзоров освоился в Европе и не собирается возвращаться в Россию, где его ждет колония
Невзоров освоился в Европе и не собирается возвращаться в Россию, где его ждет колония
Фото: Невзоров / Instagram

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров пока не собирается возвращаться в Россию, а через девять лет, по его мнению, этой страны уже не будет. Об этом Невзоров рассказал 1 февраля российскому изданию "Можем объяснить".

"Возвращаться я не планирую, абсолютно", – ответил Невзоров на вопрос, где он планирует провести ближайшие весь-девять лет.

Он добавил, что очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли в себе сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им "абсолютно оскверненной".

"И у меня такое же ощущение и от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь [в эмиграции], научился жить и зарабатывать", – признался публицист.

Он назвал себя "существом без национальности и страны".

"У меня есть украинский паспорт и очень горжусь им. Но в Украине меня все равно за своего не принимают, они ценят меня как союзника, как друга, как рыцаря, который воюет за Украину, но до конца меня не принимают. Поэтому я такой "Иван, не помнящий родства", – поделился Невзоров.

Публицист считает, что режим президента РФ Владимира Путина культивирует худшие качества российского населения.

"Стукачество, как и фашизм, есть абсолютно во всех людях. Человек – вообще довольно мерзкая тварь в силу своей сложной эволюционной судьбы. Задача любой цивилизованной власти – не выпустить на свободу это худшее качество граждан", – убежден он.

Когда власть прибегает к этому сознательно – это преступление против человечества, полагает журналист.

"Путин сделал это, потому что его диктатура может базироваться только на грязи, крови и доносах", – резюмирует Невзоров.

Суд в Москве 1 февраля заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии. Обвинение запрашивало для него девять лет лишения свободы. Приговор вынесен по делу о "фейках" против российской армии – за пост Невзорова об обстреле Россией роддома в Мариуполе Донецкой области (сейчас город находится под оккупацией РФ).

Контекст:

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по на тот момент новой статье о "фейках" про росармию. 

В Следкоме считают, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Защита Невзорова заявила о его невиновности, мотивируя свою позицию "свободой мысли и слова, а также законом о СМИ". Адвокаты просили оправдать Невзорова, подчеркивая, что тот "не участвует ни в каких боевых действиях, он взял информацию из различных открытых источников, и только ленивый об этом не писал". Обвинение просило девять лет лишения свободы для Невзорова.  

Невзоров вместе с супругой выехал из РФ в 2022 году. В марте он сообщал, что находится не в России. Из его ответов следовало, что он не принял окончательное решение, возвращаться ли туда. В апреле 2022 года Минюст РФ признал журналиста иноагентом. В июне президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Мариуполь, приговор, Следственный комитет РФ, журналисты, война России против Украины, фейк, обвинение, уголовное дело, дезинформация
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