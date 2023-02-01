ГОРДОН
 
 
МИР

В РФ заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров выехал из РФ в прошлом году
Невзоров выехал из РФ в прошлом году
Фото: Александр Невзоров / Instagram

Суд в Москве 1 февраля заочно приговорил получившего украинское гражданство российского журналиста и публициста Александра Невзорова к восьми годам колонии, сообщает РБК.

Приговор вынесен по делу о "фейках" против российской армии – за пост Невзорова об обстреле Россией роддома в Мариуполе Донецкой области (сейчас город находится под оккупацией РФ).

В марте прошлого года, когда шли бои за Мариуполь, РФ разбомбила в городе детскую больницу и роддом. Фотографии, которые сделали журналисты, находясь в Мариуполе, облетели мировые СМИ.

Невзоров в тот день опубликовал несколько таких снимков и написал, что у России только одна тактика – "сносить все беззащитное и не прикрытое ПВО, без различия назначения объекта". Он назвал враньем заявления о том, что пилоты российских бомбардировщиков сбрасывают бомбы "по координатам" и якобы вслепую. 

"Прекрасно знают, куда примерно летит и что координатами зашифровано", – подчеркнул Невзоров.

Контекст:

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по на тот момент новой статье о "фейках" про росармию. 

В Следкоме считают, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Защита Невзорова заявила о его невиновности, мотивируя свою позицию "свободой мысли и слова, а также законом о СМИ". Адвокаты просили оправдать Невзорова, подчеркивая, что тот "не участвует ни в каких боевых действиях, он взял информацию из различных открытых источников, и только ленивый об этом не писал". Обвинение просило девять лет лишения свободы для Невзорова.  

Невзоров выехал из РФ в прошлом году. В марте он сообщал, что находится не в России. Из его ответов следовало, что он не принял окончательное решение, возвращаться ли туда.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Александр Невзоров, Мариуполь, приговор, Следственный комитет РФ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Галина ГРИШИНА
"Взяла себя в руки и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Галина ГРИШИНА
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Галина ГРИШИНА
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (128797)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (94409)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (82155)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (76844)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (43585)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (40459)
7
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (36015)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (32915) G
 
 
 
 