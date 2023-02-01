В РФ заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии

Приговор вынесен по делу о "фейках" против российской армии – за пост Невзорова об обстреле Россией роддома в Мариуполе Донецкой области (сейчас город находится под оккупацией РФ).
В марте прошлого года, когда шли бои за Мариуполь, РФ разбомбила в городе детскую больницу и роддом. Фотографии, которые сделали журналисты, находясь в Мариуполе, облетели мировые СМИ.
Невзоров в тот день опубликовал несколько таких снимков и написал, что у России только одна тактика – "сносить все беззащитное и не прикрытое ПВО, без различия назначения объекта". Он назвал враньем заявления о том, что пилоты российских бомбардировщиков сбрасывают бомбы "по координатам" и якобы вслепую.
"Прекрасно знают, куда примерно летит и что координатами зашифровано", – подчеркнул Невзоров.
22 марта 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по на тот момент новой статье о "фейках" про росармию.
В Следкоме считают, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".
Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
Защита Невзорова заявила о его невиновности, мотивируя свою позицию "свободой мысли и слова, а также законом о СМИ". Адвокаты просили оправдать Невзорова, подчеркивая, что тот "не участвует ни в каких боевых действиях, он взял информацию из различных открытых источников, и только ленивый об этом не писал". Обвинение просило девять лет лишения свободы для Невзорова.
Невзоров выехал из РФ в прошлом году. В марте он сообщал, что находится не в России. Из его ответов следовало, что он не принял окончательное решение, возвращаться ли туда.