В РФ заочно приговорили Невзорова к восьми годам колонии

Приговор вынесен по делу о "фейках" против российской армии – за пост Невзорова об обстреле Россией роддома в Мариуполе Донецкой области (сейчас город находится под оккупацией РФ).

В марте прошлого года, когда шли бои за Мариуполь, РФ разбомбила в городе детскую больницу и роддом. Фотографии, которые сделали журналисты, находясь в Мариуполе, облетели мировые СМИ.

Невзоров в тот день опубликовал несколько таких снимков и написал, что у России только одна тактика – "сносить все беззащитное и не прикрытое ПВО, без различия назначения объекта". Он назвал враньем заявления о том, что пилоты российских бомбардировщиков сбрасывают бомбы "по координатам" и якобы вслепую.

"Прекрасно знают, куда примерно летит и что координатами зашифровано", – подчеркнул Невзоров.