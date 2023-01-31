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В России требуют заочно приговорить Невзорова к девяти годам лишения свободы

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Приговор Невзорову суд в Москве намерен огласить 1 февраля
Приговор Невзорову суд в Москве намерен огласить 1 февраля
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российская прокуратура требует в Басманном суде Москвы приговорить к девяти годам лишения свободы осудившего войну России против Украины публициста Александра Невзорова, который уехал из РФ и получил украинское гражданство. Об этом 31 января сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Невзорова суд рассматривает заочно, так как сам публицист находится за пределами РФ.

Российское агентство пишет, что прокурор Олег Лавров просит также "запретить журналисту пользоваться интернетом на срок четыре года".

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по на тот момент новой статье о "фейках" про росармию.

В Следкоме заявляли, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Защита Невзорова заявила о его невиновности, мотивируя свою позицию "свободой мысли и слова, а также законом о СМИ". Адвокаты просят оправдать Невзорова, подчеркивая, что тот "не участвует ни в каких боевых действиях, он взял информацию из различных открытых источников, и только ленивый об этом не писал".

В суде сообщили, что приговор Невзорову огласят 1 февраля, отмечает ТАСС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Александр Невзоров, интернет, Москва, Следственный комитет РФ, журналисты, уголовное дело, суд, прокурор
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