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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Байден сделал гроб Путину, коварство Залужного, побег Соловьева, "орел закукарекал по фене". Интервью Бацман с Невзоровым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским телеведущим и публицистом Александром Невзоровым.

Во время интервью Невзоров говорил о: 

  • ситуации на фронте, в частности под Бахмутом Донецкой области;
  • том, готовится ли Россия к новому удару;
  • том, почему президент России Владимир Путин "превратился в дятла-мутанта";
  • президенте США Джо Байдене и том, как вместе с другими лидерам он "мастерит гроб" для Путина;
  • том, почему, если Россию не победить, она нанесет новый удар;
  • начальнике Генштаба вооруженных сил России Валерии Герасимове и его "глупости, импотентности и старопердичестве";
  • том, почему в России нет и не будет протестов против войны;
  • российских пропагандистах, в частности о Владимире Соловьеве;
  • том, почему окружение Путина не свергнет его ради собственной безопасности;
  • главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном;
  • своем уголовном преследовании в России и том, планирует ли туда вернуться. 

"Поражение России в войне – дело чести всей земной цивилизации. После проигрыша в России начнутся страшные внутренние процессы", – сказал во время интервью Невзоров. 

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил.

Начал работать на телевидении в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 1990-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести".

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. 1 февраля 2023 года по этому делу суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск. В начале июня 2022 года стало известно, что Невзоров и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Джо Байден, российская пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины, Валерий Герасимов, Валерий Залужный
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