Невзоров: Для россиянина солдатские гробы – это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма

"Для россиянина солдатские гробы – это нормальные, естественные отходы жизнедеятельности государственного организма. Это скорее примета его нормального функционирования, а совсем не проблема. Вот когда запор – он начинает беспокоиться", – отметил публицист.
Невзоров предположил, что западная пресса, плохо представляющая себе Россию, эту абсолютную непробуждаемость российского народа назовет главной загадкой 2022 года.
"Видят же, что население глухо замуровалось в своей неадекватности и, вопреки очевидности, продолжает бубнить, что защищает родину. Хотя даже совсем слабоумным давно понятно, что происходящее отношения ни к какой защите, ни к какой родине вообще не имеет", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.