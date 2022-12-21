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21 декабря, 2022
 
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Невзоров: Для россиянина солдатские гробы – это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма

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Невзоров: Россияне глухо замуровались в своей неадекватности
Невзоров: Россияне глухо замуровались в своей неадекватности
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров, получивший украинское гражданство, 21 декабря в Telegram опубликовал пост, в котором заявил, что россияне – абсолютно непробуждаемый народ.

"Для россиянина солдатские гробы – это нормальные, естественные отходы жизнедеятельности государственного организма. Это скорее примета его нормального функционирования, а совсем не проблема. Вот когда запор – он начинает беспокоиться", – отметил публицист.

Невзоров предположил, что западная пресса, плохо представляющая себе Россию, эту абсолютную непробуждаемость российского народа назовет главной загадкой 2022 года.

"Видят же, что население глухо замуровалось в своей неадекватности и, вопреки очевидности, продолжает бубнить, что защищает родину. Хотя даже совсем слабоумным давно понятно, что происходящее отношения ни к какой защите, ни к какой родине вообще не имеет", – сказал он.

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Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, война России против Украины, россияне
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