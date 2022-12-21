Невзоров: Для россиянина солдатские гробы – это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма

"Для россиянина солдатские гробы – это нормальные, естественные отходы жизнедеятельности государственного организма. Это скорее примета его нормального функционирования, а совсем не проблема. Вот когда запор – он начинает беспокоиться", – отметил публицист.

Невзоров предположил, что западная пресса, плохо представляющая себе Россию, эту абсолютную непробуждаемость российского народа назовет главной загадкой 2022 года.

"Видят же, что население глухо замуровалось в своей неадекватности и, вопреки очевидности, продолжает бубнить, что защищает родину. Хотя даже совсем слабоумным давно понятно, что происходящее отношения ни к какой защите, ни к какой родине вообще не имеет", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)