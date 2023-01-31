ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Буданова было совершено не менее 10 покушений – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов возглавил ГУР Минобороны Украины в августе 2020 года
Буданов возглавил ГУР Минобороны Украины в августе 2020 года
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

На жизнь руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений. Об этом говорится в опубликованном 31 января интервью начальника ГУР The Washington Post.

По словам Буданова, его пытались убить после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ РФ. Россия обвинила в этом "украинских диверсантов", среди которых якобы был и Буданов.

В интервью он не подтвердил и не опроверг, имела ли место такая спецоперация и принимал ли он в ней участие.

"Все покушения на мою жизнь начались после этого", – подчеркнул Буданов.

Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на начальника ГУР было совершено не менее 10 покушений.

Контекст:

Издание ZN.UA писало что Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР Минобороны проводило в аннексированном Крыму в 2016 году. Спустя четыре года информацию об операции и ее подробности российские спецслужбы слили через сайт, контролируемый боевиками "ДНР".

4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвали автомобиль офицера украинской разведки. Агентство LIGA.net сообщало, что целью диверсантов из РФ был Буданов.

Следствие установило, что преступление организовали сотрудники спецслужб РФ, а его непосредственными исполнителями были граждане России из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя поддельные паспорта граждан Кыргызстана.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа 2020 года назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны. Он сменил на этой должности Василия Бурбу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, диверсанты, спецслужбы, спецоперация, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Галина ГРИШИНА
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (78244)
2
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (32390)
3
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (29881)
4
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (29721)
5
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (28402)
6
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (25274)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (20077) G
8
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (19089)
 
 
 
 