На Буданова было совершено не менее 10 покушений – The Washington Post

По словам Буданова, его пытались убить после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ РФ. Россия обвинила в этом "украинских диверсантов", среди которых якобы был и Буданов.

В интервью он не подтвердил и не опроверг, имела ли место такая спецоперация и принимал ли он в ней участие.

"Все покушения на мою жизнь начались после этого", – подчеркнул Буданов.

Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на начальника ГУР было совершено не менее 10 покушений.