На Буданова было совершено не менее 10 покушений – The Washington Post

По словам Буданова, его пытались убить после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ РФ. Россия обвинила в этом "украинских диверсантов", среди которых якобы был и Буданов.
В интервью он не подтвердил и не опроверг, имела ли место такая спецоперация и принимал ли он в ней участие.
"Все покушения на мою жизнь начались после этого", – подчеркнул Буданов.
Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на начальника ГУР было совершено не менее 10 покушений.
Издание ZN.UA писало что Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР Минобороны проводило в аннексированном Крыму в 2016 году. Спустя четыре года информацию об операции и ее подробности российские спецслужбы слили через сайт, контролируемый боевиками "ДНР".
4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвали автомобиль офицера украинской разведки. Агентство LIGA.net сообщало, что целью диверсантов из РФ был Буданов.
Следствие установило, что преступление организовали сотрудники спецслужб РФ, а его непосредственными исполнителями были граждане России из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя поддельные паспорта граждан Кыргызстана.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа 2020 года назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны. Он сменил на этой должности Василия Бурбу.