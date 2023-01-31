Буданов: Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают

С начала полномасштабного вторжения в Украину представители РФ неоднократно заявляли, что готовы применить ядерное оружие Фото: depositphotos.com

По его словам, регулярные заявления представителей РФ о возможном применении ядерного оружия – "это тактика запугивания" с их стороны.

"Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", – подчеркнул начальник ГУР.