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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают

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С начала полномасштабного вторжения в Украину представители РФ неоднократно заявляли, что готовы применить ядерное оружие
С начала полномасштабного вторжения в Украину представители РФ неоднократно заявляли, что готовы применить ядерное оружие
Фото: depositphotos.com

Власти России не решатся на применение ядерного оружия. Об этом в опубликованном 31 января интервью The Washington Post сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, регулярные заявления представителей РФ о возможном применении ядерного оружия – "это тактика запугивания" с их стороны.

"Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", – подчеркнул начальник ГУР.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, угрозы, война России против Украины, Кирилл Буданов
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