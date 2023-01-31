Буданов: Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – подчеркнул начальник ГУР.
На вопрос, может ли деоккупация Крыма спровоцировать президента России Владимира Путина на применение ядерного оружия, Буданов ответил: "Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится".
По его словам, Россия сосредоточится на том, чтобы оккупировать как можно больше территорий в Донецкой и Луганской областях.
В то же время вероятность наступления противника из Беларуси Буданов считает низкой. По его мнению, разговоры об этом – лишь попытка отвлечь внимание и разделить украинскую армию.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.