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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой

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Буданов: Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится
Буданов: Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится
Фото: ЕРА

Украина должна освободить оккупированный Россией Крым к лету этого года. Об этом в опубликованном 31 января интервью The Washington Post заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – подчеркнул начальник ГУР.

На вопрос, может ли деоккупация Крыма спровоцировать президента России Владимира Путина на применение ядерного оружия, Буданов ответил: "Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится".

По его словам, Россия сосредоточится на том, чтобы оккупировать как можно больше территорий в Донецкой и Луганской областях.

В то же время вероятность наступления противника из Беларуси Буданов считает низкой. По его мнению, разговоры об этом – лишь попытка отвлечь внимание и разделить украинскую армию.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Беларусь, наступление, война России против Украины, Кирилл Буданов, деоккупация
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