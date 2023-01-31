Буданов: Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой

Буданов: Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится Фото: ЕРА

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – подчеркнул начальник ГУР.

На вопрос, может ли деоккупация Крыма спровоцировать президента России Владимира Путина на применение ядерного оружия, Буданов ответил: "Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится".

По его словам, Россия сосредоточится на том, чтобы оккупировать как можно больше территорий в Донецкой и Луганской областях.

В то же время вероятность наступления противника из Беларуси Буданов считает низкой. По его мнению, разговоры об этом – лишь попытка отвлечь внимание и разделить украинскую армию.