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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Россия готова кинуть в топку войны все. У них уже двуглавый орел закукарекал по фене

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Путин никогда не признается, что вторжение в Украину было ошибкой, считает Невзоров
Путин никогда не признается, что вторжение в Украину было ошибкой, считает Невзоров
Фото: depositphotos.com

Все, чего хочет российская власть, – это оккупация и победа, несмотря на то, какой ценой. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров.

"Потому что тот грандиозный распад [РФ], который неминуем, – он ведь заденет и соседей тоже. Это тоже не будет победой в обычном, красивом, однодневном, легком смысле этого слова. Конечно, не будет. Плюс не забывай, что они готовы кинуть в топку войны [все] вообще. Мы уже видим, что у них двуглавый орел закукарекал по фене. Мы видим, что они пожертвовали самым главным – мифом об имперской России, священностью своих знамен, аксельбантами и погонами русского офицерства: они сделали движущей силой войны уголовников, безусловно, осквернив знамена", – сказал Невзоров.

Он отметил, что даже если "в страшных снах, вследствие какого-то немыслимого чуда" Россия могла победить, то цена этой победы "в тысячи или миллионы раз" превышает ее ценность для РФ. Но несмотря на это, Путин не будет прекращать войну, добавил публицист.

"Он никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна истинная храбрость. Но там нет даже не истинной. И вот он сейчас будет мотаться... Сейчас задвинут [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина и выдвинуты генералы, и Путин, как смертельно больной, будет бросаться то к Пригожину, то к генералам. Убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве того же самого [главы российского Генерального штаба и командующему оккупационными войсками Валерия] Герасимова, он снова кинется к Пригожину. Ему все равно кто. Ему все равно, кто для него выиграет эту войну. Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие", – добавил Невзоров. 

По его словам, Путин не сможет прекратить войну, даже если бы "на Донбассе лежал миллион трупов".

"Помнишь, перед февралем у него был забавный, потешный костюмчик? Средненький, весьма сложного, хитрого, подленького, но такого, хитрого, парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну. И если ее не станет – он перед всем миром предстанет дряблым, голым, мертвым... Это единственное, что у него есть. Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин
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