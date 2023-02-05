Невзоров: Россия готова кинуть в топку войны все. У них уже двуглавый орел закукарекал по фене

"Потому что тот грандиозный распад [РФ], который неминуем, – он ведь заденет и соседей тоже. Это тоже не будет победой в обычном, красивом, однодневном, легком смысле этого слова. Конечно, не будет. Плюс не забывай, что они готовы кинуть в топку войны [все] вообще. Мы уже видим, что у них двуглавый орел закукарекал по фене. Мы видим, что они пожертвовали самым главным – мифом об имперской России, священностью своих знамен, аксельбантами и погонами русского офицерства: они сделали движущей силой войны уголовников, безусловно, осквернив знамена", – сказал Невзоров.

Он отметил, что даже если "в страшных снах, вследствие какого-то немыслимого чуда" Россия могла победить, то цена этой победы "в тысячи или миллионы раз" превышает ее ценность для РФ. Но несмотря на это, Путин не будет прекращать войну, добавил публицист.