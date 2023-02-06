Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет – Арахамия

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", – написал Арахамия.
5 февраля Арахамия сообщил о грядущих кадровых перестановках в силовых ведомствах с целью повышения эффективности их работы. "Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", сказал он.
В частности, глава фракции "Слуга народа" анонсировал перевод министра обороны Украины Алексея Резникова на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.
На место Резникова, заявил Арахамия, будет назначен генерал-майор Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Главное управление разведки Минобороны.
Он добавил, что Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности – Василий Малюк, которые на данный момент являются исполняющими обязанности глав этих ведомств.
Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский. В то же время после озвученной Арахамией информации о новом назначении Резникова министр обороны в комментарии каналу ICTV отметил, что не получал подобных предложений, а если бы получил – отказался бы.
Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет Буданов.
О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".