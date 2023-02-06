Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет – Арахамия

Резников на этой неделе не уйдет с должности главы Минобороны, заявил Арахамия Фото: mil.gov.ua

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", – написал Арахамия.

5 февраля Арахамия сообщил о грядущих кадровых перестановках в силовых ведомствах с целью повышения эффективности их работы. "Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", сказал он.

В частности, глава фракции "Слуга народа" анонсировал перевод министра обороны Украины Алексея Резникова на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

На место Резникова, заявил Арахамия, будет назначен генерал-майор Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Главное управление разведки Минобороны.

Он добавил, что Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности – Василий Малюк, которые на данный момент являются исполняющими обязанности глав этих ведомств.

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский. В то же время после озвученной Арахамией информации о новом назначении Резникова министр обороны в комментарии каналу ICTV отметил, что не получал подобных предложений, а если бы получил – отказался бы.