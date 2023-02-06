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Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет – Арахамия

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Резников на этой неделе не уйдет с должности главы Минобороны, заявил Арахамия
Резников на этой неделе не уйдет с должности главы Минобороны, заявил Арахамия
Фото: mil.gov.ua

Кадровых ротаций в сфере обороны в Украине на этой неделе не будет. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 6 февраля в Telegram.

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", – написал Арахамия.

5 февраля Арахамия сообщил о грядущих кадровых перестановках в силовых ведомствах с целью повышения эффективности их работы. "Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", сказал он.

В частности, глава фракции "Слуга народа" анонсировал перевод министра обороны Украины Алексея Резникова на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

На место Резникова, заявил Арахамия, будет назначен генерал-майор Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Главное управление разведки Минобороны.

Он добавил, что Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности – Василий Малюк, которые на данный момент являются исполняющими обязанности глав этих ведомств.

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский. В то же время после озвученной Арахамией информации о новом назначении Резникова министр обороны в комментарии каналу ICTV отметил, что не получал подобных предложений, а если бы получил – отказался бы.

Контекст:

Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет Буданов.

О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".

Теги: СБУ, Украина, Министерство обороны Украины, разведка, Алексей Резников, ротация, отставка, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, увольнение, Слуга народа, Давид Арахамия, назначение, силовики, Игорь Клименко, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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