Арахамия подтвердил будущую отставку Резникова и назначение Буданова

По его словам, Резников в рамках правительства будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. Он отметил, что это "абсолютно логично", учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство.
На место Резникова будет назначен генерал-майор Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Главное управление разведки Минобороны.
Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности – Василий Малюк, которые на данный момент являются исполняющими обязанности глав этих ведомств.
"Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", – прокомментировал Арахамия. Он отметил, что кадровые перегруппировки будут происходить и в дальнейшем.
Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет Буданов.
О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".
Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский.