Арахамия подтвердил будущую отставку Резникова и назначение Буданова

По его словам, Резников в рамках правительства будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. Он отметил, что это "абсолютно логично", учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство.

На место Резникова будет назначен генерал-майор Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Главное управление разведки Минобороны.

Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности – Василий Малюк, которые на данный момент являются исполняющими обязанности глав этих ведомств.

"Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", – прокомментировал Арахамия. Он отметил, что кадровые перегруппировки будут происходить и в дальнейшем.