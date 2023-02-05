Резников выступил за создание Military Prozorro и анонсировал запуск общественного антикоррупционного совета при Минобороны

"Моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или места нахождения, но объем, сумму контракта и так далее – чтобы общество видело не после заключения сделок, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro. То есть определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся", – сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что закупки питания для военнослужащих могут стать сезонными и контракты будут заключаться на более короткие сроки.

"Мы сейчас договорились с комитетом ВР попытаться пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня – стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет", – сказал Резников и заявил, что в течение полномасштабной войны в 2022 году не встречал жалоб с фронта о том, что "еду не довезли" или что она плохого качества.

Министр обороны на этой же пресс-конференции анонсировал создание общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", – сказал Резников, его цитирует Military Media Center.

По словам министра, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направляло в Минобороны "акты письменного реагирования", среди которых – предписания и просьба провести служебные проверки в отношении работников антикоррупционного управления Министерства обороны.

"Мы это сделали. Однако на сегодняшний день нужно его полностью перезагрузить. Я встречался с общественными организациями, активистами, занимающимися сферой антикоррупционной деятельности и с журналистами-разоблачителями, и обратился к ним с предложениями, что, если они знают кого-то из своей среды или готовы делегировать людей, готовых прийти на работу в антикоррупционное управление и помогать нам в этому делу, мы готовы сотрудничать", – добавил он.