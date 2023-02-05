ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин пообещал не убивать Зеленского, обыски у Коломойского и Авакова, отставка Резникова. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • череде антикоррупционных расследований и задержаний в Украине;
  • том, будет ли отставка министра обороны Алексея Резникова и кто может стать его преемником;
  • обысках, которые силовики провели на прошедшей неделе у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и других;
  • том, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и его обещании не убивать президента Украины Владимира Зеленского;
  • том, начнет ли 24 февраля Россия новый этап военной агрессии против Украины и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, Арсен Аваков, Алексей Резников, трансляция, журналисты, интервью, Василий Голованов, Нафтали Беннет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день
  Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день G
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России G
Дмитрий ГОРДОН
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 