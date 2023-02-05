Путин пообещал не убивать Зеленского, обыски у Коломойского и Авакова, отставка Резникова. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

череде антикоррупционных расследований и задержаний в Украине;

том, будет ли отставка министра обороны Алексея Резникова и кто может стать его преемником;

обысках, которые силовики провели на прошедшей неделе у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и других;

том, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и его обещании не убивать президента Украины Владимира Зеленского;

том, начнет ли 24 февраля Россия новый этап военной агрессии против Украины и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".