ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон: Не сомневаюсь, что, если северные корейцы будут выделываться, США их бабахнут ядерным оружием. Нечего помогать России уничтожать украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: Трамп встречался с Ким Чен Ыном, задабривал его, письма писал, но не возымело это действия... А когда сказал Пентагон: "Будем бомбить ядерным оружием" это возымеет действие
Гордон: Трамп встречался с Ким Чен Ыном, задабривал его, письма писал, но не возымело это действия... А когда сказал Пентагон: "Будем бомбить ядерным оружием" – это возымеет действие
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что последние заявления США о гарантиях в области безопасности для Южной Кореи будут услышаны в Северной Корее. Такое мнение он высказал 31 января во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман.

В начале недели Сеул посетил министр обороны США Ллойд Остин. Как отметили американские СМИ, в частности, Reuters и NPR, Остин хотел заверить своего ключевого союзника в Азии в ядерных обязательствах на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи. Во время пресс-конференции глава Пентагона сказал, что США твердо придерживаются расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя "весь спектр оборонных возможностей, в том числе обычные, ядерные и противоракетные средства обороны". СМИ расценили это заявление как намек на то, что США готовы применить даже ядерное оружие в случае угроз для Южной Кореи.

Комментируя заявление главы Пентагона, Гордон сказал, что предпочитает не вмешиваться в дела других стран до тех пор, пока это не касается Украины, и призвал обратить внимание на то, как по-разному живут две Кореи.

"Один народ и два мира: процветание и счастье с одной стороны и нищета, тоталитаризм жуткий, зашуганность, запуганность [с другой]. Посмотри, как они [в Северной Корее реагируют], когда их лидер, этот толстяк Ким Чен Ын, появляется. Экстаз, сумасшествие! Но я не лезу в их внутренние дела. Мне это, по большому счету, по барабану. Если народу Северной Кореи нравится так жить – это их право. Не лезу до той поры, пока северокорейский лидер не заявляет, что будет помогать России. А они, судя по всему, помогают России: дают России ракеты. Эти ж олухи царя небесного уже почти истратили свой запас, и они по сусекам у мира собирают, в третьих странах. Ну вот и Северная Корея наверняка им дает ракеты и что-то еще, может, дает", – сказал журналист, призвав проверить, не причастны ли Россия и Китай к ядерное программе Северной Кореи.

Гордон напомнил, что многие годы США, особенно администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа, пытались наладить отношения с Северной Кореей. Но Пхеньян не заинтересован в диалоге, он может прислушаться только к угрозам, считает журналист. 

"Сколько США пытались наладить отношения? Трампушка ездил даже туда, в Северную Корею, встречался с этим Ким Чен Ыном (в 2019 году Трамп встречался с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. – "ГОРДОН")... Вот не хочу его оскорблять, хотя, если подтвердятся факты передачи России оружия, буду его оскорблять тоже. Всех, кто помогает убивать украинцев, буду оскорблять, всех буду ненавидеть. Ну вот Трамп ездил туда, встречался, задабривал его, письма ему писал, но не возымело это действия... А вот когда сказал Пентагон: "Будем бомбить ядерным оружием" – вот это возымеет действие", – убежден журналист.

Он уверен, что США действительно применят ядерное оружие, если Южной Корее будет грозить серьезная опасность.

"Я не сомневаюсь, что, если они, эти северные корейцы, еще будут выделываться на Южную Корею – стратегического партнера США, – Соединенные Штаты их бабахнут ядерным оружием. И правильно сделают. Нечего помогать России уничтожать украинцев", – сказал Гордон.

Он также допустил, что США "бомбанут ядерным оружием" и по России, "если так будет нужно в определенное время". 

"У меня нет сомнений. Если Россия дойдет до какой-то черты, до какой-то грани, думаю, что Соединенные Штаты решатся, потому что весь мир уже увидел суть этой фашистской, подлой, говняной лжестраны, фейковой лжестраны", – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Северная Корея обладает девятым ядерным арсеналом в мире. Размер арсенала КНДР доподлинно неизвестен, но, по оценке Arms Control Association, у нее 40–50 боеголовок. У США – второй ядерный арсенал в мире (5550 боеголовок, больше только у России). У Южной Кореи нет ядерного оружия, но, как отмечают американские СМИ, например CNN, страна фактически находится под "ядерным зонтиком" США, поскольку там постоянно дислоцируется 28 500 американских военнослужащих.

В 2022 году Северная Корея провела рекордное количество пусков ракет, она в том числе испытывала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь материковой части США. Reuters со ссылкой на информацию, полученную от официальных источников в США и Южной Корее, сообщило, что КНДР может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного оружия.

На фоне угроз со стороны КНДР президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в январе не исключил, что будет настаивать на передислокации тактического ядерного оружия из США в Южную Корею или создании собственного.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, КНДР, Ким Чен Ын, ядерное оружие, Северная Корея, Южная Корея, Алеся Бацман, Дональд Трамп, война России против Украины, Ллойд Остин, Юн Сок Ель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Квиткова снялась топлес на пляже (47880)
2
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (30821)
3
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (29688)
4
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (28304)
5
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (25165)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (20494)
7
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (13110)
8
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса (9486)
 
 
 
 