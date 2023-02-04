Гордон: Не сомневаюсь, что, если северные корейцы будут выделываться, США их бабахнут ядерным оружием. Нечего помогать России уничтожать украинцев

Гордон: Трамп встречался с Ким Чен Ыном, задабривал его, письма писал, но не возымело это действия... А когда сказал Пентагон: "Будем бомбить ядерным оружием" – это возымеет действие Фото: Gordonua.com

В начале недели Сеул посетил министр обороны США Ллойд Остин. Как отметили американские СМИ, в частности, Reuters и NPR, Остин хотел заверить своего ключевого союзника в Азии в ядерных обязательствах на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи. Во время пресс-конференции глава Пентагона сказал, что США твердо придерживаются расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя "весь спектр оборонных возможностей, в том числе обычные, ядерные и противоракетные средства обороны". СМИ расценили это заявление как намек на то, что США готовы применить даже ядерное оружие в случае угроз для Южной Кореи.

Комментируя заявление главы Пентагона, Гордон сказал, что предпочитает не вмешиваться в дела других стран до тех пор, пока это не касается Украины, и призвал обратить внимание на то, как по-разному живут две Кореи.

"Один народ и два мира: процветание и счастье с одной стороны и нищета, тоталитаризм жуткий, зашуганность, запуганность [с другой]. Посмотри, как они [в Северной Корее реагируют], когда их лидер, этот толстяк Ким Чен Ын, появляется. Экстаз, сумасшествие! Но я не лезу в их внутренние дела. Мне это, по большому счету, по барабану. Если народу Северной Кореи нравится так жить – это их право. Не лезу до той поры, пока северокорейский лидер не заявляет, что будет помогать России. А они, судя по всему, помогают России: дают России ракеты. Эти ж олухи царя небесного уже почти истратили свой запас, и они по сусекам у мира собирают, в третьих странах. Ну вот и Северная Корея наверняка им дает ракеты и что-то еще, может, дает", – сказал журналист, призвав проверить, не причастны ли Россия и Китай к ядерное программе Северной Кореи.

Гордон напомнил, что многие годы США, особенно администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа, пытались наладить отношения с Северной Кореей. Но Пхеньян не заинтересован в диалоге, он может прислушаться только к угрозам, считает журналист.

"Сколько США пытались наладить отношения? Трампушка ездил даже туда, в Северную Корею, встречался с этим Ким Чен Ыном (в 2019 году Трамп встречался с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. – "ГОРДОН")... Вот не хочу его оскорблять, хотя, если подтвердятся факты передачи России оружия, буду его оскорблять тоже. Всех, кто помогает убивать украинцев, буду оскорблять, всех буду ненавидеть. Ну вот Трамп ездил туда, встречался, задабривал его, письма ему писал, но не возымело это действия... А вот когда сказал Пентагон: "Будем бомбить ядерным оружием" – вот это возымеет действие", – убежден журналист.

Он уверен, что США действительно применят ядерное оружие, если Южной Корее будет грозить серьезная опасность.

"Я не сомневаюсь, что, если они, эти северные корейцы, еще будут выделываться на Южную Корею – стратегического партнера США, – Соединенные Штаты их бабахнут ядерным оружием. И правильно сделают. Нечего помогать России уничтожать украинцев", – сказал Гордон.

Он также допустил, что США "бомбанут ядерным оружием" и по России, "если так будет нужно в определенное время".

"У меня нет сомнений. Если Россия дойдет до какой-то черты, до какой-то грани, думаю, что Соединенные Штаты решатся, потому что весь мир уже увидел суть этой фашистской, подлой, говняной лжестраны, фейковой лжестраны", – сказал Гордон.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube