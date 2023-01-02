ГОРДОН
 
 
МИР

Сеул и Вашингтон обсуждают совместные учения с использованием ядерных средств США – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юн Сок Ель призвал готовиться к возможной войне с КНДР
Юн Сок Ель призвал готовиться к возможной войне с КНДР
Фото: ЕРА

Южная Корея и США рассматривают возможность провести совместные тренировки армий с использованием амриканского ядерного арсенала. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель 2 января, сообщает Reuters.

Заявление вызвано усилением трансграничной напряженности между Южной и Северной Кореей, пишет агентство. Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал южнокорейского президента своим "несомненным врагом".

В свою очередь Юн Сок Ель призвал "готовиться к войне", которая весьма вероятна после "года, отмеченного рекордным количеством ракетных испытаний Северной Кореи и вторжением северокорейских беспилотников на территорию Южной на прошлой неделе".

Он отметил, что ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и обучение Сеул и Вашингтон могут проводить вместе. По его словам, учения будут направлены на "более эффективное осуществление расширенного сдерживания, и Белый дом "весьма позитивно" отнесся к этой идее.

Термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на союзников Америки, объясняет агентство.

Представитель Пентагона в комментарии Reuters отказался комментировать возможные учения, но подчеркнул, что альянс США с Южной Кореей остается "прочным как скала".

Заявления Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны, говорится в сообщении.

Контекст:

26 декабря южнокорейские военные зафиксировали прилет со стороны КНДР пяти БПЛА. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы. При попытке сбить беспилотники потерпел крушение южнокорейский истребитель. Как отметило Yonhap, один из беспилотников смог долететь до северной части Сеула.

В ответ на такие действия Юн Сок Ель заявил 27 декабря, что будет продвигать создание расширенного военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

10 октября Северная Корея заявила, что ее недавние ракетные испытания были проведены для имитации удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием.

Теги: США, Ким Чен Ын, ядерное оружие, Северная Корея, Южная Корея, военные учения, Юн Сок Ель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (42307)
2
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (41143)
3
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (37053)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (36607)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (29626)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (17076)
7
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (13816)
8
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (12765)
 
 
 
 