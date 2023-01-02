Сеул и Вашингтон обсуждают совместные учения с использованием ядерных средств США – СМИ

Заявление вызвано усилением трансграничной напряженности между Южной и Северной Кореей, пишет агентство. Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал южнокорейского президента своим "несомненным врагом".

В свою очередь Юн Сок Ель призвал "готовиться к войне", которая весьма вероятна после "года, отмеченного рекордным количеством ракетных испытаний Северной Кореи и вторжением северокорейских беспилотников на территорию Южной на прошлой неделе".

Он отметил, что ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и обучение Сеул и Вашингтон могут проводить вместе. По его словам, учения будут направлены на "более эффективное осуществление расширенного сдерживания, и Белый дом "весьма позитивно" отнесся к этой идее.

Термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на союзников Америки, объясняет агентство.

Представитель Пентагона в комментарии Reuters отказался комментировать возможные учения, но подчеркнул, что альянс США с Южной Кореей остается "прочным как скала".

Заявления Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны, говорится в сообщении.