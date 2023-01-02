Сеул и Вашингтон обсуждают совместные учения с использованием ядерных средств США – СМИ

Заявление вызвано усилением трансграничной напряженности между Южной и Северной Кореей, пишет агентство. Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал южнокорейского президента своим "несомненным врагом".
В свою очередь Юн Сок Ель призвал "готовиться к войне", которая весьма вероятна после "года, отмеченного рекордным количеством ракетных испытаний Северной Кореи и вторжением северокорейских беспилотников на территорию Южной на прошлой неделе".
Он отметил, что ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и обучение Сеул и Вашингтон могут проводить вместе. По его словам, учения будут направлены на "более эффективное осуществление расширенного сдерживания, и Белый дом "весьма позитивно" отнесся к этой идее.
Термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на союзников Америки, объясняет агентство.
Представитель Пентагона в комментарии Reuters отказался комментировать возможные учения, но подчеркнул, что альянс США с Южной Кореей остается "прочным как скала".
Заявления Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны, говорится в сообщении.
26 декабря южнокорейские военные зафиксировали прилет со стороны КНДР пяти БПЛА. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы. При попытке сбить беспилотники потерпел крушение южнокорейский истребитель. Как отметило Yonhap, один из беспилотников смог долететь до северной части Сеула.
В ответ на такие действия Юн Сок Ель заявил 27 декабря, что будет продвигать создание расширенного военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.
10 октября Северная Корея заявила, что ее недавние ракетные испытания были проведены для имитации удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием.