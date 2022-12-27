Южная Корея после вторжения дронов КНДР ускоряет создание военного подразделения БПЛА

По его словам, проникновение беспилотников со стороны Северной Кореи показало, "насколько военной готовности и учений Южной Кореи сильно не хватало на протяжении многих лет".
Агентство отмечает, что таким образом он критиковал администрацию предыдущего президента Мун Чжэ Ина, поскольку утверждал, что с 2017 года, когда Мун вступил в должность и когда северокорейский беспилотник в последний раз вторгся в Южную Корею, не проводилось учений против таких беспилотников.
"Мы планировали создать подразделение беспилотников для проведения операций наблюдения и разведки на ключевых военных объектах Северной Кореи, но после вчерашнего инцидента мы максимально расширим развертывание подразделения беспилотников", – добавил он.
Юн Сок Ель также выразил сожаление по поводу того, что Национальная ассамблея сократила предложенный правительством бюджет на операции по борьбе с дронами на 50% в следующем году, заявив, что он будет работать, чтобы убедить ассамблею увеличить сумму.
26 декабря южнокорейские военные зафиксировали прилет со стороны КНДР пяти БПЛА. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы. При попытке сбить беспилотники потерпел крушение южнокорейский истребитель.
Как отмечает Yonhap, один из беспилотников смог долететь до северной части Сеула.