Южная Корея после вторжения дронов КНДР ускоряет создание военного подразделения БПЛА

Юн Сок Ель заявил, что проникновение БПЛА показало, "насколько военной готовности Южной Кореи сильно не хватало на протяжении многих лет" Фото: EPA

По его словам, проникновение беспилотников со стороны Северной Кореи показало, "насколько военной готовности и учений Южной Кореи сильно не хватало на протяжении многих лет".

Агентство отмечает, что таким образом он критиковал администрацию предыдущего президента Мун Чжэ Ина, поскольку утверждал, что с 2017 года, когда Мун вступил в должность и когда северокорейский беспилотник в последний раз вторгся в Южную Корею, не проводилось учений против таких беспилотников.

"Мы планировали создать подразделение беспилотников для проведения операций наблюдения и разведки на ключевых военных объектах Северной Кореи, но после вчерашнего инцидента мы максимально расширим развертывание подразделения беспилотников", – добавил он.

Юн Сок Ель также выразил сожаление по поводу того, что Национальная ассамблея сократила предложенный правительством бюджет на операции по борьбе с дронами на 50% в следующем году, заявив, что он будет работать, чтобы убедить ассамблею увеличить сумму.