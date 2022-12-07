Южная Корея передала Украине 100 пикапов и пять мини-экскаваторов – посольство

Партия транспорта предоставлена корейским правительством в качестве гуманитарной помощи, говорится в сообщении.

"Из порта города Инчхон в Украину отправлено 100 автомобилей пикап Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z", – написали в посольстве.

О том, что мини-эксаваторы готовятся к отправке, ранее сообщал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко. Также он анонсировал передачу 20 высокомощных генераторов для ликвидации последствий атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины.

