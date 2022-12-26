Южная Корея сообщила, что дроны КНДР впервые за пять лет вторглись в ее воздушное пространство

Южная Корея в ответ на беспилотники КНДР подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы Фото: EPA

Южнокорейские военные зафиксировали прилет с севера от военной демаркационной линии и идентифицировали объект как БПЛА.

Установлено, что северокорейские беспилотники около 10.25 по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кенгидо. Некоторые из них достигли населенных районов.

Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.

По словам представителя министерства обороны, южнокорейский легкий штурмовик KA-1 разбился вскоре после вылета с базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам.

Как отмечает агентство, беспилотники Северной Кореи вторглись в воздушное пространство Южной Кореи впервые за пять лет. Предыдущий такой случай был зафиксирован 9 июня 2017 года.