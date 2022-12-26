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Южная Корея сообщила, что дроны КНДР впервые за пять лет вторглись в ее воздушное пространство

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Южная Корея в ответ на беспилотники КНДР подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы
Южная Корея в ответ на беспилотники КНДР подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы
Фото: EPA

Несколько запущенных со стороны Северной Кореи дронов впервые с 2017 года нарушили авиапространство Южной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов.

Южнокорейские военные зафиксировали прилет с севера от военной демаркационной линии и идентифицировали объект как БПЛА.

Установлено, что северокорейские беспилотники около 10.25 по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кенгидо. Некоторые из них достигли населенных районов.

Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.

По словам представителя министерства обороны, южнокорейский легкий штурмовик KA-1 разбился вскоре после вылета с базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам. 

Как отмечает агентство, беспилотники Северной Кореи вторглись в воздушное пространство Южной Кореи впервые за пять лет. Предыдущий такой случай был зафиксирован 9 июня 2017 года.

Контекст:

Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние месяцы. 25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Северная Корея, Южная Корея, военные, авиапространство, вертолет, воздушное пространство, беспилотники, Пхеньян, воздух
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