Южная Корея сообщила, что дроны КНДР впервые за пять лет вторглись в ее воздушное пространство

Южнокорейские военные зафиксировали прилет с севера от военной демаркационной линии и идентифицировали объект как БПЛА.
Установлено, что северокорейские беспилотники около 10.25 по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кенгидо. Некоторые из них достигли населенных районов.
Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.
По словам представителя министерства обороны, южнокорейский легкий штурмовик KA-1 разбился вскоре после вылета с базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам.
Как отмечает агентство, беспилотники Северной Кореи вторглись в воздушное пространство Южной Кореи впервые за пять лет. Предыдущий такой случай был зафиксирован 9 июня 2017 года.
Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние месяцы. 25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.