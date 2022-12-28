Южная Корея послала беспилотники в воздушное пространство КНДР

Действия Южной Кореи стали ответом на запуск беспилотников со стороны КНДР Фото: EPA

Агентство пишет, что Южная Корея разместила пилотируемые и беспилотные разведывательные средства в районах, близких к границе, а также в Северной Корее. Они провели разведку и сфотографировали военные объекты КНДР.

Этот шаг согласуется со стратегией Южной Кореи за последний год по ответу на провокации Северной Кореи аналогичными маневрами, подчеркивает Bloomberg.

Кроме того, президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал военным сбивать северокорейские беспилотники, если это необходимо. Об этом сообщил высокопоставленный южнокорейский чиновник агентству Yonhap.

По словам источника, президент также поручил в ответ на каждый беспилотник КНДР отправлять два–три южнокорейских БПЛА.