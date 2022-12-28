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Южная Корея послала беспилотники в воздушное пространство КНДР

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Действия Южной Кореи стали ответом на запуск беспилотников со стороны КНДР
Действия Южной Кореи стали ответом на запуск беспилотников со стороны КНДР
Фото: EPA

Южная Корея отправила боевые беспилотники через границу с Северной Кореей в ответ на аналогичные действия со стороны Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Агентство пишет, что Южная Корея разместила пилотируемые и беспилотные разведывательные средства в районах, близких к границе, а также в Северной Корее. Они провели разведку и сфотографировали военные объекты КНДР.

Этот шаг согласуется со стратегией Южной Кореи за последний год по ответу на провокации Северной Кореи аналогичными маневрами, подчеркивает Bloomberg.

Кроме того, президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал военным сбивать северокорейские беспилотники, если это необходимо. Об этом сообщил высокопоставленный южнокорейский чиновник агентству Yonhap.

По словам источника, президент также поручил в ответ на каждый беспилотник КНДР отправлять два–три южнокорейских БПЛА.

Контекст:

26 декабря южнокорейские военные зафиксировали прилет со стороны КНДР пяти БПЛА. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы. При попытке сбить беспилотники потерпел крушение южнокорейский истребитель.

Как отмечает Yonhap, один из беспилотников смог долететь до северной части Сеула.

В ответ на такие действия президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил 27 декабря, что будет продвигать создание расширенного военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Южная Корея, военные, разведка, воздушное пространство, Bloomberg, беспилотники, Пхеньян, Юн Сок Ель
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