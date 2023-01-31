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США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею от КНДР – Остин

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31 января глава Пентагона встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом
31 января глава Пентагона встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом
Фото: ЕРА

США готовы противостоять агрессии КНДР всеми видами оружия, в том числе ядерным. Об этом глава американского министерства обороны Ллойд Остин заявил 31 января во время визита в Сеул (Южная Корея), сообщает Reuters.

Остин встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом. На совместной пресс-конференции они пообещали всеми силами противостоять разработке оружия в КНДР.

По словам главы Пентагона, США твердо придерживаются расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя "весь спектр оборонных возможностей, в том числе обычные, ядерные и противоракетные средства обороны". 

Приверженность США защите Южной Кореи является "железной", отметил Остин. 

Ли сообщил журналистам, что в феврале две страны проведут условные ядерные учения по сценарию ядерных атак Северной Кореи, чтобы улучшить совместное ядерное планирование и обмен информацией.

Остин подчеркнул, что командно-штабные учения гарантируют одинаковую позицию союзников во взглядах на возможный ответ агрессии Северной Кореи.

Контекст:

2 января президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул и Вашингтон рассматривают возможность провести совместные тренировки армий с использованием американского ядерного арсенала. Он отметил, что ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и обучение Сеул и Вашингтон могут проводить вместе.

Reuters отметил, что это заявление было опубликовано через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны, говорится в сообщении.

Теги: США, КНДР, ядерное оружие, Южная Корея, Пентагон, Ллойд Остин
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