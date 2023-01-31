США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею от КНДР – Остин

Остин встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом. На совместной пресс-конференции они пообещали всеми силами противостоять разработке оружия в КНДР.

По словам главы Пентагона, США твердо придерживаются расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя "весь спектр оборонных возможностей, в том числе обычные, ядерные и противоракетные средства обороны".

Приверженность США защите Южной Кореи является "железной", отметил Остин.

Ли сообщил журналистам, что в феврале две страны проведут условные ядерные учения по сценарию ядерных атак Северной Кореи, чтобы улучшить совместное ядерное планирование и обмен информацией.

Остин подчеркнул, что командно-штабные учения гарантируют одинаковую позицию союзников во взглядах на возможный ответ агрессии Северной Кореи.