США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею от КНДР – Остин

Остин встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом. На совместной пресс-конференции они пообещали всеми силами противостоять разработке оружия в КНДР.
По словам главы Пентагона, США твердо придерживаются расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя "весь спектр оборонных возможностей, в том числе обычные, ядерные и противоракетные средства обороны".
Приверженность США защите Южной Кореи является "железной", отметил Остин.
Ли сообщил журналистам, что в феврале две страны проведут условные ядерные учения по сценарию ядерных атак Северной Кореи, чтобы улучшить совместное ядерное планирование и обмен информацией.
Остин подчеркнул, что командно-штабные учения гарантируют одинаковую позицию союзников во взглядах на возможный ответ агрессии Северной Кореи.
2 января президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул и Вашингтон рассматривают возможность провести совместные тренировки армий с использованием американского ядерного арсенала. Он отметил, что ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и обучение Сеул и Вашингтон могут проводить вместе.
Reuters отметил, что это заявление было опубликовано через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны, говорится в сообщении.