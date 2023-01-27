Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда "в одном окопе" с Россией

Ким Е Чжон также является главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи.

Она назвала США "главным виновником" сложившейся ситуации, а их решение о поставках Украине боевых танков назвала "гнусным".

"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства", – заявила Ким Е Чжон.

Она также добавила, что надеется, что вооружение, которое предоставят Украине западные партнеры, "сгорит дотла".