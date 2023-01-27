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Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда "в одном окопе" с Россией

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Сестра Ким Чен Ына назвала США "главным виновником" сложившейся в мире ситуации
Сестра Ким Чен Ына назвала США "главным виновником" сложившейся в мире ситуации
Фото: EPA

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет "стоять в одном окопе" с российской армией и людьми. Ее заявление 27 января опубликовало корейское информагентство.

Ким Е Чжон также является  главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи.

Она назвала США "главным виновником" сложившейся ситуации, а их решение о поставках Украине боевых танков назвала "гнусным". 

"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства", – заявила Ким Е Чжон. 

Она также добавила, что надеется, что вооружение, которое предоставят Украине западные партнеры, "сгорит дотла".

Контекст:

12 июня 2022 года Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики России и ее президента Владимира Путина. По словам Ким Чен Ына, КНДР "дорожит" отношениями с РФ и стремится их развивать. 

В июле 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание страной "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – заявляли в МИД. 

Северная Корея единственная из стран признала "референдумы" российских оккупантов в Украине.

В ноябре 2022 года CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.

Теги: Россия, США, Украина, КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Ким Е Чжон
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