Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда "в одном окопе" с Россией

Ким Е Чжон также является главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи.
Она назвала США "главным виновником" сложившейся ситуации, а их решение о поставках Украине боевых танков назвала "гнусным".
"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства", – заявила Ким Е Чжон.
Она также добавила, что надеется, что вооружение, которое предоставят Украине западные партнеры, "сгорит дотла".
12 июня 2022 года Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики России и ее президента Владимира Путина. По словам Ким Чен Ына, КНДР "дорожит" отношениями с РФ и стремится их развивать.
В июле 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание страной "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – заявляли в МИД.
Северная Корея единственная из стран признала "референдумы" российских оккупантов в Украине.
В ноябре 2022 года CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.