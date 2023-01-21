Армия КНДР закупила у России лошадей на $600 тыс. – СМИ

В распоряжении газеты также оказались спутниковые снимки военных баз КНДР, на которых видно, что в 2022 год там построили 12 новых конюшен и, вероятно, планируют достроить еще пять.

Авторы статьи не получили подтверждения, что Пхеньян намерен создавать конницу в войсках. Однако издание пишет, что лошади играют важную роль в культе личности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и государственные СМИ часто публикуют фотографии, на которых диктатор занимается верховой ездой. Его отец Ким Чен Ыр также любил конный спорт.

Между РФ и Кореей существует единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган, он заработал в 2013 году. В США заявляют, что в ноябре 2022 года зафиксировали перевозки оружия из КНДР в Россию.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил на брифинге, что Белый дом передал доказательства оружейных поставок (спутниковые снимки поезда) для расследования в ООН.