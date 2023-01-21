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Армия КНДР закупила у России лошадей на $600 тыс. – СМИ

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Лошади играют важную роль в культе личности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Лошади играют важную роль в культе личности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Фото: kcnawatch.org

Северная Корея потратила около $600 тыс. бюджетных средств за три года на импорт из России для армии породистых лошадей. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 19 января написало издание The Times.

В распоряжении газеты также оказались спутниковые снимки военных баз КНДР, на которых видно, что в 2022 год там построили 12 новых конюшен и, вероятно, планируют достроить еще пять.

Авторы  статьи не получили подтверждения, что Пхеньян намерен создавать конницу  в войсках. Однако издание пишет, что лошади играют важную роль в культе личности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и государственные СМИ часто публикуют фотографии, на которых диктатор занимается верховой ездой. Его отец Ким Чен Ыр также любил конный спорт.

Между РФ и Кореей существует единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган, он  заработал в 2013 году. В США заявляют, что в ноябре 2022 года зафиксировали перевозки оружия из КНДР в Россию.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил на брифинге, что Белый дом передал доказательства оружейных поставок (спутниковые снимки поезда) для расследования в ООН. 

Теги: Россия, КНДР, Ким Чен Ын, импорт, лошади
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