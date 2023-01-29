КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвинила США в "распространении слухов"

Квон Чжон Гун предупредил США о "нежелательном результате", если они будут заявлять, что КНДР поставляет РФ оружие Фото: depositphotos.com

21 января США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге показал спутниковые снимки за 18 ноября 2022 года, на которых зафиксировано, как пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в КНДР. Военная техника и вооружение были предназначены в том числе и для ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.

Квон Чжон Гун предупредил США о "нежелательном результате", если они продолжат "распространять подобные слухи".

"Попытка запятнать имидж КНДР путем фабрикации несуществующей вещи – это серьезная провокация, которую нельзя допустить", – Yonhap цитирует заявление Квон Чжон Гун информагентству КНДР.

Квон Чжон Гун прокомментировал также заявление США о передаче Украине боевых танков Abrams. Севернокорейский чиновник сказал, что таким образом Вашингтон переходит "красную черту".