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КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвинила США в "распространении слухов"

Квон Чжон Гун предупредил США о "нежелательном результате", если они будут заявлять, что КНДР поставляет РФ оружие
Квон Чжон Гун предупредил США о "нежелательном результате", если они будут заявлять, что КНДР поставляет РФ оружие
Фото: depositphotos.com

Генеральный директор по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чжон Гун заявил 29 января, что КНДР не совершает сделки с РФ по отправке оружия. Об этом сообщило агентство Yonhap.

21 января США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге показал спутниковые снимки за 18 ноября 2022 года, на которых зафиксировано, как пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в КНДР. Военная техника и вооружение были предназначены в том числе и для ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.

Квон Чжон Гун предупредил США о "нежелательном результате", если они продолжат "распространять подобные слухи". 

"Попытка запятнать имидж КНДР путем фабрикации несуществующей вещи – это серьезная провокация, которую нельзя допустить", – Yonhap цитирует заявление Квон Чжон Гун информагентству КНДР.

Квон Чжон Гун прокомментировал также заявление США о передаче Украине боевых танков Abrams. Севернокорейский чиновник сказал, что таким образом Вашингтон переходит "красную черту".

Контекст:

О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, Кирби сообщал еще 2 ноября. Тогда он сказал, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока. 

В КНДР тогда также отрицали поставки оружия России.

Спутниковые снимки, сделанные в конце ноября – начале декабря, также подтвердили, что Северная Корея и РФ полноценно возобновили торговлю по железной дороге. 

Теги: Россия, США, КНДР, оружие, Северная Корея, вооружение, Джон Кирби, Abrams
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